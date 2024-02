Dvojgólový Kane po triumfe nad Lipskom: Bolo kľúčové vyhrať zápas

Mníchov 25. februára (TASR) - Anglický futbalista Harry Kane zabezpečil dvoma gólmi cenný triumf Bayernu Mníchov nad RB Lipskom 2:1 v 23. kole nemeckej Bundesligy. Týmto výsledkom sa obhajcovi titulu podarilo udržať si osembodové manko na vedúci Bayer Leverkusen, ktorý v piatok zdolal Mainz rovnakým výsledkom.



"Musíme Leverkusen zatlačiť a pokračovať v tom, čo robíme. Myslím si, že bolo kľúčové vyhrať tento zápas a teraz potrebujeme ísť až na doraz do konca sezóny," uviedol anglický kanonier pre agentúru AFP.



S prehľadom najlepší strelec prebiehajúcej ligovej sezóny Kane poslal svoj tím do vedenia už v 56. minúte. To udržali úradujúci majstri len necelú štvrťhodinu do gólu Benjamina Šeška. Historicky najúspešnejší strelec anglickej reprezentácie sa však znova presadil v nadstavenom čase. Vedúci "farmaceuti" sú stále nezdolaní ako jediný tím z popredných piatich líg v prebiehajúcom ročníku.



Od letného prestupu z Tottenhamu má kapitán Anglicka na konte 27 gólov, ktoré strelil v 23 ligových zápasoch tejto sezóny. Kane sa "preslávil" tým, že počas viac ako desaťročia na najvyššej úrovni nezískal žiadnu tímovú trofej napriek viacerým individuálnym oceneniam.



Bavori ovládli Bundesligu jedenásťkrát v rade, teraz im však hrozí, že zakončia sezónu bez zisku majstrovského titulu. Stalo by sa tak po prvý raz od roku 2012.



Vedenie klubu v stredu oznámilo, že v lete rozviaže zmluvu s trénerom Thomasom Tuchelom po tom, ako tím prvýkrát od roku 2015 prehral tri zápasy v rade. Tuchel po zápase priznal, že ak by bolo rozhodnutie na ňom, zostal by v bavorskej metropole aj v novej sezóne.



Bayernu hrozí aj predčasný koniec v Lige majstrov, keďže v prvom osemfinálovom zápase prehral na pôde Lazia Rím 0:1. Odvetný duel je na programe 5. marca v Mníchove o 21.00 h.