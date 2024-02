Dvojgólový Kane rozhodol v nadstavení o triumfe Bayernu nad Lipskom

Bayern Mníchov - RB Lipsko 2:1 (0:0)



Góly: 56. a 90.+1 Kan. - 70. Šeško

1. FC Union Berlín - 1. FC Heidenheim 2:2 (2:1)



Góly: 44. Gosens, 45.+2. Aaronson - 4. Dovedan, 71. Beste

Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum 5:2 (2:0)



Góly: 29. Gamboa (vlastný), 35. Weigl (z 11 m), 72. Reitz, 78. Siebatcheu, 90.+6. Honorat - 75. Hofmann, 88. Schlotterbeck



/M. Bero (Bochum) odohral celý zápas a mal asistenciu/

VfB Stuttgart - 1. FC Kolín 1:1 (0:0)



Góly: 53. Millot - 62. Martel

Werder Brémy - Darmstadt 98 1:1 (1:1)



Góly: 9. Zimmermann (vlastný) - 33. Justvan

Berlín 24. februára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov vyhrali v sobotňajšom šlágri 23. kola nemeckej Bundesligy nad Lipskom 2:1. Oba góly domácich strelil anglický kanonier Harry Kane, ten rozhodujúci v nadstavenom čase. Úradujúci majstri tak majú na druhom mieste tabuľky osembodovú stratu na lídra Bayer Leverkusen.S prehľadom najlepší strelec prebiehajúcej ligovej sezóny Kane poslal svoj tím do vedenia už v 56. minúte. To udržali úradujúci majstri len necelú štvrťhodinu do gólu Benjamina Šeška. Historicky najúspešnejší strelec anglickej reprezentácie sa však znova presadil v nadstavenom čase. Vedúci "farmaceuti" sú stále nezdolaní ako jediný tím z popredných piatich líg v prebiehajúcom ročníku. V piatok potvrdili svoju formu proti Mainzu, s ktorým si poradili 2:1. Lipsko je piate so stratou bodu na Dortmund, ktorý absolvoval o duel menej.Bochum prehral na pôde Borussie Mönchengladbach 2:5. Za hostí odohral celý zápas Slovák Matúš Bero, ktorý asistoval v 88. minúte pri góle Kevena Schlotterbecka na 2:4. Ich tím je v tabuľke na trinástom mieste, o dve pozície a skóre za svojím sobotňajším súperom. Zápas v Mönchengladbachu sa začal o desať minút neskôr. Početné davy fanúšikov vytvorili v meste rozsiahle kolóny, v dôsledku ktorých požiadala o posunutie úvodného výkopu miestna polícia.Ďalšie tri bundesligové duely sa skončili nerozhodne. Dvanásty Union Berlín remizoval 2:2 s nováčikom z Heidenheimu, ktorému patrí deviate miesto. Stuttgart si odniesol zo zápasu s Kolínom jeden bod za remízu 1:1 a v neúplnej tabuľke sa tak nepriblížil k druhému Bayernu Mníchov. Hostia ukoristili cenný výsledok v boji o udržanie. Rovnakým výsledkom sa skončil duel medzi siedmymi Brémami a nováčikom z Darmstadtu, ktorému patrí posledné miesto.