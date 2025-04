Dvojgólový Rice nadchol v Lige majstrov Londýn, Arteta: Magické

Bratislava 9. apríla (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn si pred štvrťfinálovou odvetou Ligy majstrov 2024/2025 vypracovali výbornú pozíciu. Španielsky veľkoklub Real Madrid zaskočili najmä dvoma výstavnými gólovými strelami z priamych kopov od Declana Ricea a po výsledku 3:0 mohli oslavovať. Ich kormidelník Mikel Artea označil po zápase tieto chvíle za magické.



Výborný futbal priniesol už prvý polčas, v ktorom gól nepadol. Arsenal bol v úvodnom dejstve aktívnejší, dostával sa častejšie k pokutovému územiu súpera. O ofenzívne výpady sa staral najmä Bukayo Saka. Domácich však dlho chýbala lepšia finálna fáza, respektíve koncovka. Real viackrát podržal brankár Thibault Courtois, zlikvidoval skrytý pokus Thomasa Parteya a v závere polčasu po centri Saku zneškodnil aj nebezpečnú hlavičku Ricea a dorážku Gabriela Martinelliho.



Po prestávke však "kanonieri" zlomili obhajcu trofeje. Skórovali trikrát v priebehu 17 minút, najskôr sa brilantne zaskvel Rice. Ako upozornila agentúra AFP, anglický reprezentant až vo svojom 339 profesionálnom zápase premenil priamy kop. V tejto zručnosti sa Londýnčanom nedarilo už dlhšie, priamy gól zo štandardky dali po takmer štyroch rokoch. Naposledy to dokázal Martin Ödegaard v lige proti Burnley v septembri 2021. „Declan je veľmi odhodlaný. Hovorili sme v uplynulom období o tom, že sme nestrelili gól z priameho kopu už tri a pol roka. Takže streliť dva takéto nádherné góly za 12 minút od toho istého hráča, ktorý nikdy predtým vo svojej kariére nepremenil priamy kop, aké sú šance? Ak existuje hráč, ktorý to dokáže takto čisto trafiť, tak je to Declan. Musíte to však urobiť na najvyššej úrovni. Lebo proti vám je jeden z najlepších brankárov na svete. Je to úžasné,“ uviedol tréner Arsenalu Mikel Arteta.



Po zápase sa na Emirates stadium búrlivo oslavovalo. Arsenal nedokáže v lige držať krok s Liverpoolom v boji o titul, Londýnčania naňho strácajú 11 bodov, takže Liga majstrov je zrejme ich poslednou príležitosťou v tejto sezóne vyhrať prvú trofej od triumfu v FA Cupe v roku 2020. Ale málokto by čakal, že tromi gólmi prekonajú prvú ťažkú prekážku. O týždeň na Santiago Bernabeu môže Arsenal spečatiť postup do medzi poslednú štvorku. Víťaz súboja nastúpi proti víťazovi dvojzápasu Parížu Saint Germain - Aston Villa. Arsenal už raz Real v Lige majstrov zastavil a to v osemfinále LM v roku 2006. Gunners to vtedy dotiahli až do finále, v ňom podľahli Barcelone. „Som hrdý na tento tím. Nikdy som nevidel na štadióne takúto atmosféru. Na veľké európske večery potrebujete veľké štadióny, ktoré vytvárajú atmosféru a potrebujete individuálne magické momenty. To je krása toho, kto vynašiel tento šport. Musíte byť pripravení písať svoju vlastnú históriu a práve v zápasoch ako bol tento, to môžete urobiť. Je to ďalší krok správnym smerom. Musíme však urobiť ďalší a zopakovať to, čo sme urobili v utorok večer. Teraz musíme ísť do Madridu a urobiť to zasa. Teraz si užijeme víťazstvo, pretože si ho zaslúžime. Na Bernabeu musíme byť ešte lepší. Sme len v polčase a je toho ešte veľa, čo treba urobiť,“ dodal Arteta.



Real ťahal najmä Kylian Mbappe, v 32. minúte ho vysunul Jude Bellingham, no jeho prudký pokus vyrazil David Raya. Po prestávke trafil francúzsky kanonier v sľubnej šanci iba bočnú sieť. Španielsky gigant ešte nikdy nezmazal trojgólový deficit po prvom zápase, ale tréner Carol Ancelotti je presvedčený, že jeho zverenci majú stále šancu. „Vždy existuje šanca. Jediné, čo môžete spoločne urobiť, je skúsiť to. Možnosti sú dosť nízke, ale musíme sa snažiť na 100 percent a urobiť všetko, čo môžeme. Je to príležitosť ukázať našu hru,“ povedal skúsený taliansky kouč.