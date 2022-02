Dvojgólový Slafkovský netušil, že má na drese zlé meno

Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (druhý sprava) strieľa úvodný gól v zápase základnej C-skupiny Fínsko - Slovensko na ZOH 2022 v Pekingu vo štvrtok 10. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke slovenskí hokejisti v popredí sprava Juraj Slafkovský, Mislav Rosandič, Miloš Roman a Pavol Regenda sa tešia po strelení úvodného gólu v zápase základnej C-skupiny Fínsko - Slovensko na ZOH 2022 v Pekingu vo štvrtok 10. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Peking 10. februára (TASR) - Organizátori sa pred prvým zápasom slovenských hokejistov na ZOH v Pekingu postarali o faux pas. Jurajovi Slafkovskému prehodili písmená na drese a tak na ňom svietilo "Slafkovksy". Mladý útočník to zistil až v mixzóne, keď ho na chybu upozornili slovenskí novinári.povedal mladý útočník. Popletené meno na drese mu síce prinieslo šťastie, keď strelil oba slovenské góly pri prehre s Fínskom 2:6, no v ďalšom stretnutí už chce správny dres:Slafkovský patril medzi najlepších hráčov Slovenska v úvodnom vystúpení a dvoma gólmi si otvoril strelecký účet nielen na olympijských hrách, ale celkovo na veľkých turnajoch. Doteraz zaznamenal v Á-čku len jeden presný zásah v príprave. Krídelník fínskeho TPS Turku je vo veku 17 rokov, 10 mesiacov a 11 dní najmladší slovenský strelec na ZOH. Zároveň je prvý sedemnásťročný hráč, ktorý strelil pod piatimi kruhmi aspoň dva góly v jednom stretnutí od roku 1948. Vtedy sa to podarilo Američanovi Jackovi Kirranemu na ZOH v St. Moritzi.povedal.Slafkovský nastúpil vo štvrtom útoku spolu s Milošom Romanom a Pavlom Regendom. Práve táto lajna robila Fínom najväčšie problémy.dodal.