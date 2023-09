Dvojgólový Son po remíze v londýnskom derby: Ukázali sme charakter

Richarlison z Tottenhamu (vpravo) sa pokúša o strelu na bránu počas futbalového zápasu anglickej Premier League medzi Arsenalom a Tottenhamom Hotspur na štadióne Emirates v Londýne, Anglicko, v nedeľu 24. septembra 2023. Foto: TASR/AP

Londýn 25. septembra (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur ukázali odolnosť aj na pôde odvekého rivala. V najstaršom londýnskom derby na pôde Arsenalu dvakrát prehrávali, no vždy dokázali rýchlo odpovedať a ani v šiestom zápase novej sezóny Premier League nanašli premožiteľa.O cennú remízu 2:2 sa dvoma gólmi zaslúžil Juhokórejčan Son Heung-min.uviedol Son pre akreditované médiá."Kohútov" nepoložila ani penalta za ruku Cristiana Romera v šesnástke, ktorú nariadil rozhodca po preskúmaní celej situácie systémom VAR. Ich odpoveď na presný zásah Bukaya Saku bola blesková. James Maddison o minútu neskôr zobral loptu Jorginhovi a prihral úplne voľnému Sonovi, ktorý vsietil piaty gól v sezóne a zariadil deľbu bodov.pochválil Son autora oboch gólových akcií hostí.Tottenham je v tabuľke štvrtý o skóre pred konkurentom zo severu Londýna so štvorbodovou stratou na vedúci Manchester City. Kouč Arsenalu Mikel Arteta bol po domácej remíze frustrovaný.čertil sa Arteta.Na druhé miesto poskočil FC Liverpool, ktorý zdolal West Ham United 3:1. "The Reds" viedli od 16. minúty, keď Mohamed Salah premenil pokutový kop. "Kladivári" dokázali pred prestávkou vyrovnať po hlavičke Jarroda Bowena, v druhom polčase sa však v drese domácich presadili Darwin Nunez a Diogo Jota. Liverpool zaostáva za Manchestrom City o dva body.Tréner Jürgen Klopp po piatom ligovom triumfe za sebou velebil Uruguajčana Nuneza, strelca víťazného gólu.