Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 3. máj 2026Meniny má Galina
< sekcia Šport

Dvojgólový Stankoven režíroval triumf Caroliny nad Philadelphiou 3:0

.
Logan Stankoven (22) z tímu Carolina Hurricanes oslavuje gól, ktorý strelil brankárovi Ottawy Senators Linusovi Ullmarkovi (35) v tretej tretine štvrtého zápasu prvého kola play-off NHL o Stanleyho pohár v sobotu 25. apríla 2026 v Ottawe v Ontáriu. Foto: TASR/AP

Domáci mali parádny vstup do stretnutia.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 3. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes zvládli vstup do série 2. kola play off NHL. V prvom dueli semifinále Východnej konferencie zdolali doma Philadelphiu Flyers 3:0, keď sa dvoma gólmi blysol Logan Stankoven a čisté konto s 19 úspešnými zákrokmi zaznamenal brankár Frederik Andersen.

Domáci mali parádny vstup do stretnutia. Stankoven otvoril skóre po 91 sekundách hry a v 8. minúte to bolo už 2:0 zásluhou Jacksona Blakea, ktorý si v stretnutí pripísal aj asistenciu. V 37. minúte pridal poistku Stankoven, ktorý sa gólovo presadil zatiaľ vo všetkých piatich zápasoch play off a na konte má spolu šesť presných zásahov. Pre Andersena to bol druhý shutout v prebiehajúcej vyraďovačke a siedmy v play off v kariére. Dve asistencie mal Mike Reilly.

Druhý zápas série je na programe opäť na ľade Canes v noci na utorok o 1.00 SELČ.



NHL - 2. kolo play off

semifinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/

prvý zápas:

Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Góly: 2. Stankoven (Reilly, Blake), 8. Blake (Hall, Reilly), 37. Stankoven (Jarvis, Svečnikov). Brankári: Andresen - Vladař, strely na bránku: 23:19

/stav série: 1:0/
.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA