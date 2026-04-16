Dvojica hokejových debutantov s gólom, Vojtech: Som veľmi šťastný
Slováci vykročili do záverečnej fázy prípravy na májové MS vo Švajčiarsku triumfom nad usporiadateľskou krajinou.
Autor TASR
Topoľčany 16. apríla (TASR) - Hneď dvojica slovenských hokejistov si otvorila strelecký účet v reprezentačnom drese vo svojom debute. Vo štvrtkovom prípravnom dueli v Topoľčanoch zariadili víťazstvo SR nad Švajčiarskom (3:1) presné zásahy útočníka Matúša Vojtecha a obrancu Jakuba Meliška. Druhý štart v národnom tíme okorenil triumfom brankár Roman Rychlík. Výkon tímu potešil trénera Vladimíra Országha, ktorý ocenil zodpovedný prístup svojich zverencov.
Ako prvý sa z premiérového gólu radoval Vojtech, ktorý v 32. minúte vyrovnal na 1:1. Dvadsaťročný útočník prekvapil zadovkou. skúseného 38-ročného brankára Leonarda Genoniho. „Som veľmi šťastný, že mi to padlo hneď v debute. Pred zápasom sme sa s Aurelom Naušom bavili, že keď dáme gól Genonimu, tak si berieme puk a tak sa aj stalo,“ uviedol Vojtech, ktorý na začiatku ani nezaregistroval, že skóroval: „Ja som mal myšlienku nájsť Serváca Petrovského, lebo som videl, že tam ide z druhej strany. Padlo to tam. Až keď som sa otočil a videl, že ľudia sa radujú, tak som vedel, že je to gól, ale nevedel som, že som ho strelil ja. Myslel som si, že som to poslal na Serváca. Potom už všetci išli za mnou.“
Slovákov podržal brankár Rychlík, ktorý sa blysol v polovici prvej tretiny. V situácii zoči-voči Milesovi Müllerovi už bol prekonaný, ale reflexívne položil ruku na ľad a zastavil puk na ceste do bránky. „Chytalo sa mi fakt dobre. Chalani odohrali dobrý zápas, zblokovali veľa striel, čo mi neskutočne pomohlo a uľahčilo duel. Pri tej šanci v prvej tretine som už bol prekonaný. Zostávalo mi už sa iba zvaliť na zadok a zostala mi tam ruka, ktorú mi našťastie trafil. Stačilo trochu nadvihnúť puk a bol by z toho gól,“ povedal brankár, ktorý má po 120 minútach v reprezentačnom drese iba jeden inkasovaný gól. Vo svojom debute 5. februára minulého roka vychytal víťazstvo nad Nemeckom (4:0).
Slováci vykročili do záverečnej fázy prípravy na májové MS vo Švajčiarsku triumfom nad usporiadateľskou krajinou. „Helvéti“ mali v kádri hneď niekoľko dlhoročných stálic v osobe brankára Genoniho či útočníkov Gaetana Haasa, Gregoryho Hoffmana či Calvina Thürkaufa. „Odohrali sme solídny zápas, nebola to síce pastva pre oči, ale hrali sme účelne. Veľmi dobre nám zachytal brankár, veľa striel sme zblokovali. Počkali sme si na šance, ktoré sme premenili. Som rád za chalanov, ktorí sú tu premiérovo, že dali gól, ale každý dnes prispel k tomu, že sme boli úspešní,“ zhodnotil duel Országh a potešil ho najmä prístup tímu: „My budeme musieť hrať zodpovedne každý zápas, ak budeme chcieť byť úspešní. Iná cesta nie je. Boli nejaké chybičky, ale tie prídu v každom stretnutí. Zajtra si to rozoberieme a budeme sa snažiť eliminovať ich. Mali sme veľa zblokovaných striel, čo je o osobnej statočnosti hráčov a aj to nás doviedlo k víťazstvu.“
Radosť slovenskému kormidelníkovi však nerobil zdravotný stav dvojice útočníkov. Duel nedohral po nepríjemnom zásahu pukom do oblasti hlavy Peter Cehlárik a zdravotne v poriadku nebol ani Adrián Holešinský. „Máme dve zranenia. ´Cehlo´ dostal pukom do ucha. Holešinský má zasa dosť veľkú tržnú ranu na nohe. Uvidíme v akom stave budeme zajtra,“ povedal Országh, ktorý neplánuje povolať žiadne náhrady. „To už by bolo narýchlo. Stále máme 11 útočníkov, vyrovnáme sa s tým.“
Bližšie nechcel prezradiť ani situáciu ohľadom možných ďalších posíl zo zámoria. „Sme s nimi v kontakte, už som s niektorými chalanmi volal, s ďalšími ešte budem. Zajtra po zápase k tomu niečo bližšie poviem, dnes ešte o tom nebudem rozprávať,“ poznamenal Országh, ktorého tím vyzve rovnakého súpera v piatok v Topoľčanoch od 16.30 h.
