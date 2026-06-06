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Dvojica Granollers, Zeballos obhájila titul v mužskej štvorhre
Granollers so Zeballosom obhájili titul spred roka. Celkovo si pripísali už tretí triumf na turnajoch veľkej štvorky, v roku 2025 uspeli aj na US Open.
Autor TASR
Paríž 6. júna (TASR) - Španielsky tenista Marcel Granollers a jeho argentínsky spoluhráč Horacio Zeballos sa stali víťazmi štvorhry na tenisovom grandslamovom turnaji Roland Garros. V sobotňajšom finále zvíťazila najvyššie nasadená dvojica nad dvojkami podujatia Fínom Harrim Heliovaarom a Britom Henrym Pattenom 6:4, 6:2.
Granollers so Zeballosom obhájili titul spred roka. Celkovo si pripísali už tretí triumf na turnajoch veľkej štvorky, v roku 2025 uspeli aj na US Open.
Granollers so Zeballosom obhájili titul spred roka. Celkovo si pripísali už tretí triumf na turnajoch veľkej štvorky, v roku 2025 uspeli aj na US Open.
muži - štvorhra, finále:
Marcel Granollers, Horacio Zeballos (Šp./Arg.-1) - Harri Heliovaara, Henry Patten (Fín./V. Brit.-2) 6:4, 6:2
Marcel Granollers, Horacio Zeballos (Šp./Arg.-1) - Harri Heliovaara, Henry Patten (Fín./V. Brit.-2) 6:4, 6:2