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Dvojica Granollers, Zeballos obhájila titul v mužskej štvorhre

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Španiel Marcel Granollers (vľavo) a Argentínčan Horacio Zeballos pózujú s trofejou po víťazstve nad Fínom Harrim Heliovaarom a Britom Henrym Pattenom vo finále štvorhry mužov na tenisovom turnaji French Open v Paríži v sobotu 6. júna 2026. Foto: TASR/AP

Granollers so Zeballosom obhájili titul spred roka. Celkovo si pripísali už tretí triumf na turnajoch veľkej štvorky, v roku 2025 uspeli aj na US Open.

Autor TASR
Paríž 6. júna (TASR) - Španielsky tenista Marcel Granollers a jeho argentínsky spoluhráč Horacio Zeballos sa stali víťazmi štvorhry na tenisovom grandslamovom turnaji Roland Garros. V sobotňajšom finále zvíťazila najvyššie nasadená dvojica nad dvojkami podujatia Fínom Harrim Heliovaarom a Britom Henrym Pattenom 6:4, 6:2.

Granollers so Zeballosom obhájili titul spred roka. Celkovo si pripísali už tretí triumf na turnajoch veľkej štvorky, v roku 2025 uspeli aj na US Open.

muži - štvorhra, finále:

Marcel Granollers, Horacio Zeballos (Šp./Arg.-1) - Harri Heliovaara, Henry Patten (Fín./V. Brit.-2) 6:4, 6:2
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