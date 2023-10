Dvojka uplynulého draftu Leo Carlsson absolvuje debut v drese Anaheimu

New York 19. októbra (TASR) - Osemnásťročný švédsky hokejista Leo Carlsson absolvuje v noci na piatok debut v zámorskej NHL. Dvojka tohtoročného draftu nastúpi vo svojej premiére za Anaheim proti Dallasu.



Carlsson trénoval v utorok aj v stredu v elitnej útočnej formácii s Trevorom Zegrasom a Troyom Terrym. Prvé dva zápasy vynechal pre zranenie v dolnej časti tela. "Podľa toho, čo som videl, a ak to zvládne správnym spôsobom, bude z neho skvelý hráč," uviedol na margo švédskeho tínedžera hlavný tréner Ducks Greg Cronin.



Carlsson sa v minulej sezóne stal švédskym juniorským hokejistom roka, keď v 44 dueloch v drese Örebra nazbieral 25 bodov (10+15). V play off pridal v 13 stretnutiach deväť bodov (1+8). Po výborných výkonoch na klubovej úrovni si vyslúžil aj nomináciu do národného A-tímu "Tre Kronor", za ktorý nastúpil aj na svetovom šampionáte v Tampere a Rige. Za Švédov odohral na turnaji osem zápasov a pripísal si päť bodov (3+2).



Na júnovom vstupnom drafte zaznelo pred ním iba meno generačného talentu Connora Bedarda, ktorého získalo Chicago Blackhawks.