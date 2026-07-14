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Dvojnásobná olympijská víťazka Leeová sa vracia do súťažného diania
Dvadsaťtriročná Leeová sa doposiaľ predstavila na dvoch olympijských hrách (2020, 2024), na ktorých dokázala získať dokopy šesť cenných kovov.
Autor TASR
New York 14. júla (TASR) - Americká športová gymnastka Sunisa Leeová ohlásila návrat do súťažného diania po dvojročnej prestávke. Dvojnásobná olympijská šampiónka chce štartovať na OH 2028 v Los Angeles.
Dvadsaťtriročná Leeová sa doposiaľ predstavila na dvoch olympijských hrách (2020, 2024), na ktorých dokázala získať dokopy šesť cenných kovov. Zlato má z Paríža z tímovej súťaže a v Tokiu triumfovala v individuálnom viacboji. Spolu s ňou nedávno prejavila záujem o účasť na hrách v Los Angeles aj ďalšia členka úspešného amerického tímu Jade Careyová.
„Viem, čoho som schopná. Urobím všetko, aby som sa dostala do Los Angeles. Je to viac ako návrat, som späť,“ citovala agentúra AP Leeovej vyjadrenie na sociálnych sieťach.
Dvadsaťtriročná Leeová sa doposiaľ predstavila na dvoch olympijských hrách (2020, 2024), na ktorých dokázala získať dokopy šesť cenných kovov. Zlato má z Paríža z tímovej súťaže a v Tokiu triumfovala v individuálnom viacboji. Spolu s ňou nedávno prejavila záujem o účasť na hrách v Los Angeles aj ďalšia členka úspešného amerického tímu Jade Careyová.
„Viem, čoho som schopná. Urobím všetko, aby som sa dostala do Los Angeles. Je to viac ako návrat, som späť,“ citovala agentúra AP Leeovej vyjadrenie na sociálnych sieťach.