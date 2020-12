Dvojnásobná postupová radosť v Madride, Conte soptil na rozhodcov

Hráči Borussie Mönchengladbach sa tešia po zápase B-skupiny 6. kola skupinovej fázy Ligy majstrov Real Madrid - Borussia Mönchengladbach v Madride 9. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Madrid/Miláno 10. decembra (TASR) - Pred záverečným kolom pomýšľali na postup do osemfinále futbalovej Ligy majstrov 2020/2021 všetci štyria účastníci B-skupiny. Dvojnásobná radosť napokon zavládla v Madride, kde si účasť vo vyraďovacej fáze vybojoval rekordný 13-násobný európsky šampión Real a spolu s ním Borussia Mönchengladbach, tretie miesto napokon obsadil Šachtar Doneck a na jar bude pokračovať v 16-finále Európskej ligy. "Čierneho Petra" zostal v rukách milánskeho Interu, tím slovenského stopéra Milana Škriniara sa po bezgólovej domácej remíze s ukrajinským protivníkom môže vo zvyšku sezónu sústrediť už len na domácu scénu.Real potreboval na postup zdolať Mönchengladbach a svoj cieľ začal napĺňať už v prvom polčase. V 9. minúte si Karim Benzema výborne načasoval zakončenie hlavou po centri Lucasa Vazqueza a poslal domácich do vedenia. Ten istý hráč si rovnaké gólové zakončenie zopakoval v 32. minúte a opäť mieril presne, tentoraz centroval Rodrygo. Do polčasu mal ďalšie dve šance Luka Modrič, hostí od vyššej prehry chránil brankár Yann Sommer. Po prestávke si zverenci Zinedina Zidana vypracovali ďalšie šance, Vazquez opečiatkoval žrď, no gól už nepadol. Za hostí nastúpil v 85. minúte slovenský stredopoliar László Bénes.Real sa do vyraďovacej fázy LM kvalifikoval už 24. sezónu po sebe.rozplýval sa dvojgólový hrdina večera Benzema. Kouč "bieleho baletu" Zinedine Zidane bol pred stretnutím pokojný, veril v silu svojho tímu.vyhlásil francúzsky kormidelník, ktorý sa po predošlých zaváhaniach dostal pod paľbu kritiky a niektoré španielske médiá už písali o jeho odchode z Realu ako o istej veci.Napriek prehre 0:2 v španielskej metropole vypukol gejzír postupovej radosti aj v tábore bundesligistu. Hráči a členovia realizačného tímu Gladbachu však boli po konečnom hvizde v Madride chvíľu ako na ihlách. Dobrú správu z Milána, kde sa zrodila pre nich výhodná bezgólová remíza, sa dozvedeli až po niekoľkých minútach zo svojich smartfónov.konštatoval kapitán Borussie Lars Stindl.K postupu potreboval milánsky Inter, ktorý na súpera z Donecka vybehol v základnej zostave aj so Škriniarom, tri body. Už v 7. minúte mohol cieľ Interu priblížiť Lautaro Martinez, ale trafil iba brvno. Ďalšiu skvelú možnosť mal po prestávke Romelu Lukaku, ale s jeho hlavičkou si výborne poradil brankár Anatolij Trubin. V 89. minúte mal po rohovom kope na hlave postupový gól Alexis Sanchez, ktorého pokus však nešťastne zblokoval jeho spoluhráč Lukaku. Šachtar napokon uhral cenný bod, ktorý mu zabezpečil účasť v šestnásťfinále Európskej ligy a pomohol k postupu Mönchengladbachu, Inter v pohárovej Európe skončil.Tréner "nerazzurri" Antonio Conte mal ťažké srdce na rozhodcov, ktorí podľa neho škodili jeho mužstvu počas celého priebehu skupinových bojov.hneval sa Conte.