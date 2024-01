Dvojnásobný MVP finále Leonard predĺžil zmluvu s Clippers

Los Angeles 11. januára (TASR) - Americký basketbalista Kawhi Leonard sa dohodol s tímom NBA Los Angeles Clippers na predĺžení kontraktu. Dvojnásobný MVP finále zarobí za ďalšie tri roky 153 miliónov dolárov.



Leonard súhlasil, že v záverečných dvoch rokoch kontraktu mu klesne ročný plat z 52 miliónov na 50 miliónov. Verí, že tento krok umožní udržať mužstvo pokope. Z ďalších opôr tímu Jamesovi Hardenovi po sezóne zmluva vyprší a Paul George má kontrakt ešte na ďalší ročník, no v lete si bude môcť uplatniť hráčsku opciu a vstúpiť na trh s voľnými hráčmi. "Absolvoval som pár rozhovorov a myslím si, že všetci v tíme zotrvajú. Mohol som podpísať aj maximálny kontrakt, no tento mi vyprší, keď budem mať 35 rokov. Uvidíme, ako budem hrať potom," vyhlásil Leonard podľa ESPN.



Tridsaťdvaročný krídelník má v prebiehajúcom ročníku priemer 24 bodov na zápas a predovšetkým sa mu na rozdiel od minulých sezón darí zostať zdravý. Vynechal iba štyri z 37 stretnutí. Clippers patrí 4. priečka v Západnej konferencii s mankom iba dvoch duelov na prvú Minnesotu. Patria tak ku kandidátom na titul, ktorý by bol pre klub prvý v histórii.