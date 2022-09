Dvojnásobný obhajca titulu Alaphilippe bude štartovať na MS

Paríž 13. septembra (TASR) - Dvojnásobný obhajca titulu majstra sveta v cestnej cyklistike Julian Alaphilippe figuruje vo francúzskej nominácii na blížiaci sa svetový šampionát v austrálskom Wollongongu. Jeho štart bol dlho otázny po zranení na Vuelte.



Alaphilippe získal zlato na MS 2020 i 2021, no v tejto sezóne ho sprevádza smola. V apríli po páde na 108. ročníku Liége-Bastogne-Liége si zlomil kľúčnu kosť, dve rebrá a utrpel i zranenie pľúc. Prišiel preto o štart na Tour de France a teraz mu hrozila neúčasť na MS. Na konci augusta utrpel pád v 11. etape pretekov Vuelta a Espaňa a pre zranenie ramena musel odstúpiť. Napokon sa však dal zdravotne do poriadku, informovala agentúra DPA.



Svetový šampionát vo Wollongongu sa uskutoční od 18. do 25. septembra.