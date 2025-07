Dvojnásobný obhajca z Floridy dal Okuliarovi kvalifikovanú ponuku

Sunrise 1. júla (TASR) - Vedenie zámorského tímu hokejovej NHL Florida Panthers dalo Slovákovi Oliverovi Okuliarovi kvalifikovanú ponuku. Úradujúci dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára si tak ponechal na neho práva. Dvadsaťpäťročný útočník sa však už koncom júna rozhodol pre návrat do Európy a so štvornásobným majstrom švédskej ligy AIK Skelleftea podpísal dvojročnú zmluvu. Informovali o tom zámorské médiá.



Okuliar uzavrel vlani v apríli ročný nováčikovský kontrakt s Floridou. Počas celej sezóny však nedostal priestor v profilige a hral vo farmárskom mužstve zo Charlotte. V základnej časti nižšej zámorskej súťaže AHL odohral 69 zápasov a zaznamenal 41 bodov (19+22). S Checkers postúpil v play off až do finále, no v boji o Calderov pohár prehral s Abbotsford Canucks 2:4 na zápasy. Slovák nazbieral v 18 dueloch „vyraďovačky“ spolu osem bodov (4+4).