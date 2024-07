Dvojnásobný olympijský šampión Cesar La Cruz vypadol už v osemfinále

Paríž 28. júla (TASR) - Nedeľné boxerské súťaže na OH v Paríži priniesli prekvapenie v podobe vyradenia favorizovaného kubánskeho reprezentanta a dvojnásobného olympijského šampióna Julia Cesara La Cruza. Obhajca titulu v ťažkej váhe (do 92 kg) stroskotal hneď na úvodnej prekážke, keď v osemfinále prehral s kubánskym rodákom Lorenom Alfonsom z Azerbajdžanu 2:3.



"Tento súboj som bral ako finále. Nie je tajomstvo, že som bojoval proti najlepšiemu borcovi na svete. A vďaka Bohu, bol konečný výsledok v môj prospech," citovala Afonsa agentúra Reuters.



Cesar La Cruz, olympijský víťaz z Ria de Janiero 2016 v kategórii do 81 kg a šampión z Tokia do 92 kg, sa túžil stať po Teofilovi Stevensonovi, Felixovi Savon a Lászlóvi Pappovi iba štvrtým boxerom v histórii s tromi zlatými olympijskými medailami. Tento zápis sa mu už v Paríži nepodarí, stále ho však môže dosiahnuť jeho krajan Arlen Lopez Cardona, ktorý súťaží v kategórii do 81 kg.