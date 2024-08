Dvojnásobný šampión Kipchoge na už OH v Los Angeles nebude štartovať

Paríž 10. augusta (TASR) - Kenský maratónec Eliud Kipchoge sa s určitosťou nezúčastní na ďalších OH 2028 v Los Angeles. Vyhlásil to po sobotných nevydarených pretekoch v Paríži, ktoré po prvý raz v kariére nedokončil.



Tridsaťdeväťročný Keňan je jediný žijúci vytrvalec, ktorý dvakrát za sebou vyhral olympijský maratón (2016 a 2020). "Je to pre mňa ťažké obdobie. Toto boli moje najhoršie preteky v kariére, ešte nikdy sa mi nestalo, že by som zo súťaže odstúpil. O tom je však život. Na budúcich hrách ma uvidíte, ale v inej podobe. Bežať už nebudem, možno budem ľudom dodávať motiváciu. Musím prísť domov, sadnúť a premyslieť si, čo ďalej," uviedol Kipchoge pre portál olympics.com.