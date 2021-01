Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára Crawford ukončil kariéru

New York 9. januára (TASR) - Kanadský hokejový brankár Corey Crawford v sobotu oficiálne ukončil svoju úspešnú kariéru. Urobil tak len deň po tom, ako jeho klub New Jersey Devils oznámil, že bude z osobných dôvodov chýbať neurčitú dobu.



Tridsaťšesťročný Crawford len v októbri podpísal s "diablami" dvojročný kontrakt. Síce sa zúčastnil na úvodných dvoch tréningoch tímu v príprave pred novou sezónou, no potom dostal voľno a k tímu sa už nevrátil.



Pred príchodom do New Jersey chytal desať sezón za Chicago Blackhawks, s ktorým získal aj dva Stanleyho poháre (2012/13, 2014/15). V základnej časti NHL odchytal dokopy 488 duelov s priemerom 2,45 gólu na zápas a 91,8% úspešnosťou. V 96 stretnutiach play off mal priemer 2,38 gólu a rovnako 91,8% úspešnosť zásahov.



"Mal som šťastie, že som mal dlhú kariéru a živil som sa hokejom. Chcel som v nej pokračovať, no verím, že som dal hokeju všetko a rozhodol som sa, že je čas skončiť. Chcem sa poďakovať organizácii New Jersey Devils za pochopenie a podporu môjho rozhodnutia. Chcem sa poďakovať Chicagu Blackhawks za to, že mi dali šancu prežiť môj detský sen. Som hrdý, že som s klubom vyhral dvakrát Stanleyho pohár. Ďakujem všetkým spoluhráčom a trénerom za tie roky a tiež fanúšikom. Som šťastný a nadšený, že môžem prejsť na ďalšiu kapitolu môjho života s mojou rodinou," uviedol Crawford.