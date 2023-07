Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára Helm ukončil kariéru

Denver 5. júla (TASR) - Kanadský hokejový útočník Darren Helm ukončil vo veku 36 rokov hráčsku kariéru. V NHL hral počas 16 sezón za Detroit a Colorado a s oboma tímami získal Stanleyho pohár.



V roku 2005 ho Red Wings draftovali zo 132. miesta, debutoval za nich v sezóne 2007/2008. Prevažnú časť jej základnej časti odohral na farme v AHL, no v play off už bol stabilná súčasť "červených krídel" a svoju nováčikovskú sezónu uzavrel prvým triumfom v Stanleyho pohári. V Detroite následne pôsobil až do roku 2021, keď sa po vypršaní päťročnej zmluvy stal neobmedzeným voľným hráčom a podpísal ročný kontrakt s Coloradom. Aj v drese Avalanche triumfoval už v prvej sezóne, druhý ročník mu však už nevyšiel a odohral v ňom iba 12 zápasov.



Helm nastúpil v základnej časti NHL celkovo v 823 zápasoch, v ktorých nazbieral 266 kanadských bodov za 199 gólov a 147 asistencií. V 103 dueloch play off mal bilanciu 13+13.