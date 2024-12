Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára Justin Schultz ukončil kariéru

Pittsburgh 13. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Justin Schultz oznámil ukončenie kariéry. Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára s Pittsburghom Penguins sa rozhodol skončiť s hokejom vo veku 34 rokov.



Skúsený obranca získal tituly s "tučniakmi" v rokoch 2016 a 2017. Pred sezónou 2024/2025 sa mu nepodarilo podpísať zmluvu s tímom NHL a odišiel do švajčiarskeho klubu HC Lugano. Skončiť sa rozhodol už po ôsmich zápasoch. Posledným klubom NHL, za ktorý Schultz hral, bol Seattle Kraken. "Moje rozhodnutie je čisto osobné. Po diskusii s rodinou som sa rozhodol odísť do dôchodku a vrátiť sa do Kanady. Ďakujem hokejovému klubu Lugano za ich profesionalitu a rešpekt voči môjmu rozhodnutiu a prajem klubu a tímu všetko najlepšie pri návrate k úspechu," citoval Schultza švajčiarsky klub.



V 745 zápasoch NHL zaznamenal Kanaďan 71 gólov a 253 asistencií, dokopy získal 324 bodov.