Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára Saad podpísal zmluvu s Vegas

Vegas 1. februára (TASR) - Americký hokejista Brandon Saad bude v NHL pokračovať v tíme Vegas. Tridsaťdvaročný skúsený útočník sa len v piatok dohodol so St. Louis Blues na rozviazaní kontraktu a len po pár hodinách sa ako neobmedzený voľný hráč upísal Golden Knights do konca tejto sezóny za 1,5 milióna dolárov.



Saadovi v prebiehajúcom ročníku 2024/2025 plynul predposledný rok päťročnej zmluvy, ktorá mala vypršať po sezóne 2025/2026. Vedenie "bluesmanov" ho zaradilo na waiver listinu, z ktorej si ho žiadny klub nevybral. St. Louis ho následne plánoval poslať na farmu do AHL, no k tomu napokon neprišlo, keďže sa obe strany dohodli na ukončení kontraktu.



Tridsaťdvaročný Saad pôsobil od roku 2011 v organizácii Chicaga Blackhawks, s ktorou získal v rokoch 2013 a 2015 Stanleyho pohár. V rokoch 2015 až 2017 obliekal dres Columbusu, následne sa na tri roky vrátil do Chicaga. Ročník 2020/2021 odohral vo farbách Colorada a zamieril do St. Louis. V tejto sezóne 2024/2025 odohral 43 zápasov s bilanciou sedem gólov a deväť asistencií. V minulom ročníku získal 42 bodov. Informovala o tom oficiálna stránka nhl.com.