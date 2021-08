Dvom bieloruským trénerom odobrali akreditácie

Tokio 6. augusta (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odobral akreditácie bieloruským trénerom Jurijovi Mojsevičovi a Arturovi Šumakovi. Zároveň ich vylúčil z olympijskej dediny. Toto rozhodnutie učinili v súvislosti so športovkyňou Kristinou Cimanovskou.



Podľa MOV prijali toto rozhodnutie pre blaho bieloruských športovcov. Neskôr dostanú obaja tréneri príležitosť porozprávať svoju verziu o tom, čo sa stalo.



Cimanovská mala v Tokiu štartovať v behu na 100 a 200 metrov. V Japonsku však bežkyňu zaradili do štafety na 4x400 metrov. Atlétku toto rozhodnutie pobúrilo a na sociálnych sieťach okrem kritiky bieloruskej výpravy uviedla, že sa na túto vzdialenosť nešpecializuje. Výsledkom kauzy bolo, že sa ju pokúsili deportovať do vlasti, pričom stiahli jej žiadosť o účasť na hrách. Situáciu prevzal pod kontrolu MOV. Po incidente mali Cimanovskú odviezť na letisko, tam sa však obrátila na políciu. Podľa Nippon TV bude hľadať azyl v Nemecku, noviny Tokyo Sport zasa uviedli, že chce zamieriť do Rakúska. Český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek jej už v nedeľu ponúkol vízum. Napokon však dostala humanitárne vízum z Poľska.