Dvorského presilovkový gól nezabránil prehre St. Louis proti Seattlu
Autor TASR
New York 9. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil v noci na nedeľu svoj druhý gól v zámorskej NHL. Dvadsaťročný útočník St. Louis Blues zvyšoval v 10. minúte duelu proti Seattlu Kraken v presilovej hre už na 2:0, jeho tím však napokon prehral 3:4 po predĺžení. Asistenciu si pripísal na konto Juraj Slafkovský, ktorého Montreal zdolal Utah Mammoth 6:2.
Dvorský nastúpil ako center tretieho útoku a na ľade strávil 11:13 min. Gólovo sa presadil v početnej výhode aj s prispením teču hosťujúceho obrancu Adama Larssona. Dvorský adresoval strieľanú prihrávku na zadnú žrď Jimmymu Snuggerudovi, švédsky zadák však zrazil puk za chrbát vlastného brankára Philippa Grubauera. St. Louis však v prostrednej časti hry dvojgólový náskok stratilo, duel napokon rozhodlo až predĺženie a v ňom zariadil Shane Wright víťazstvo Kraken. Dvorský si odsedel na trestnej lavici dve minúty za podrazenie, jeho vylúčenie potrestal gólom Eeli Tolvanen. Dvorský má po šiestich dueloch prebiehajúceho ročníka NHL na konte bilanciu 2+0.
Slafkovský sa zapísal do štatistík v 54. minúte, keď najskôr tečoval strelu Mikea Mathesona a puk do siete dotlačil Cole Caufield, pre ktorého to bol druhý presný zásah v stretnutí a zvýšil náskok svojho tímu na 4:2. Slafkovský odohral 15:55 min a pripísal si dva plusové body. Na konte má deväť bodov za šesť gólov a tri asistencie.
Z víťazstva svojho tímu sa radoval aj obranca Erik Černák v drese Tampy Bay. „Blesky“ zdolali Washington Capitals v zostave s jeho krajanom Martinom Fehérvárym. Černák odohral 18:58 min, do štatistík sa nezapísal, no krátko po záverečnej siréne sa pustil do pästnej výmeny s obrancom Jakobom Chychrunom. Fehérváry strávil na ľade 17:27 min a mal jeden plusový bod.
Debakel na vlastnom ľade utrpeli hráči Edmontonu proti Coloradu. Hostia zvíťazili v Rogers Place vysoko 9:1 aj zásluhou Nathana MacKinnona, ktorý sa blysol dvoma gólmi a rovnakým počtom asistencií. Trojbodoví boli v dueli aj Devon Toews (0+3) a Parker Kelly (2+1).
NHL - výsledky:
Philadelphia - Ottawa 2:3, Nashville - Dallas 4:5, Carolina - Buffalo 6:3, Montreal - Utah 6:2 /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 0+1/, NY Rangers - NY Islanders 0:5, St. Louis - Seattle 3:4 pp /D. DVORSKÝ (St. Louis) 1+0/, Tampa Bay - Washington 3:2, Toronto - Boston 3:5, Edmonton - Colorado 1:9, San Jose - Florida 3:1, Vancouver - Columbus 4:3, Vegas - Anaheim 3:4 pp
