Dvorského spoluhráč Toropčenko predĺžil zmluvu so St. Louis o dva roky

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
St. Louis 6. januára (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu NHL St. Louis Blues uzavrelo nový dvojročný kontrakt s ruským útočníkom Alexejom Toropčenkom. Klub o tom informoval na svojom webe.

Dvadsaťšesťročný krídelník podpísal s Blues zmluvu v celkovej hodnote 5 miliónov dolárov s ročným zárobkom 2,5 milióna. Nový kontrakt začne platiť od budúcej sezóny, v aktuálnej zarába 1,7 milióna.

Spoluhráč slovenského útočníka Dalibora Dvorského odohral v tejto sezóne 27 zápasov, v ktorých strelil dva góly a pridal tri asistencie. Dôrazný vysoký útočník nastupuje prevažne vo štvrtom útoku Blues.

Celkovo odohral v NHL 286 zápasov v základnej časti, všetky za St. Louis a nazbieral v nich 65 bodov (32+33). V play off odohral 19 zápasov s bilanciou 2+4. Blues ho draftovali v roku 2917 v 4. kole zo 113. miesta.
