Dvorskému tohtosezónny debut nevyšiel, z výhry sa tešil len Černák
Dvorský pôsobil od začiatku sezóny v Springfielde Thunderbirds v AHL, kde odohral šesť zápasov.
New York 31. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský si v noci na piatok odkrútil tohtosezónny debut v NHL. Dvadsaťročný center nastúpil v druhom útoku St. Louis Blues a pri prehre s Vancouverom Canucks 3:4 po predĺžení a nájazdoch strávil na ľade 16:36 minút. Do štatistík si zapísal aj dve strely na bránku, zablokoval jeden pokus súpera a mal 69% úspešnosť na vhadzovaniach. V noci na piatok zasiahli do hry aj jeho traja krajania, no nik z nich nebodoval a z triumfu sa tešil iba Erik Černák, ktorého Tampa Bay zdolala Dallas Stars 2:1 po predĺžení.
Dvorský pôsobil od začiatku sezóny v Springfielde Thunderbirds v AHL, kde odohral šesť zápasov, pričom je s troma gólmi najlepší strelec tímu a s piatimi bodmi aj jeho najproduktívnejší hráč. Premiéru v profilige absolvoval v marci, keď nastúpil za St. Louis v zápase proti Nashvillu (4:1). Stal sa vtedy v poradí 99. Slovákom, ktorý odohral v NHL aspoň jeden duel. V minulej sezóne pridal aj druhý zápas.
Hrdinom Vancouveru bol Kiefer Sherwood, ktorý strelil hetrik a v dvoch dueloch proti St. Louis v sezóne nazbieral už päť gólov. V dvanástich stretnutiach ich má na konte deväť, pričom ani jedinú asistenciu, a delí sa o post najlepšieho strelca sezóny s ďalšími šiestimi hráčmi. Víťazný nájazd Canucks premenil v tretej sérii Jake DeBrusk, ktorý bol jediný úspešný exekútor. St. Louis prehralo šiesty duelu v sérii, no získalo aspoň bod po štyroch zápasoch.
Černák odohral pri výhre Tampay 17:04 minút, dostal menší trest, rozdal päť bodyčekov, najviac zo spoluhráčov a zablokoval tri strely súpera, čo bolo tiež najviac z tímu Lightning. Domáci išli do vedenia v 36. minúte zásluhou Brandona Hagela, no v úvode tretieho dejstva vyrovnal Adam Erne. V predĺžení rozhodol o triumfe Tampy Anthony Cirelli.
Samuel Honzek nastúpil opäť v druhom útoku Calgray, ktoré prehralo na ľade Ottawy 3:4 po predĺžení a nájazdoch. Slovenský útočník strávil na ľade 11:10 minút, raz ohrozil brankára súpera a pridal jeden bodyček. Nedarilo sa Šimonovi Nemcovi, ktorý pri prehre New Jersey na ľade San Jose 2:5 dostal tri mínusové body. Odohral 17:34 minúty a pripísal si aj tri strely na bránku, jeden hit a jednu zablokovanú strelu. Pre Devils to bola druhá prehra po osemzápasovej víťaznej šnúre.
výsledky:
Boston Bruins - Buffalo Sabres 4:3 pp, Ottawa Senators - Calgary Flames 4:3 pp a sn, Philadelphia Flyers - Nashville Predators 4:1, Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 2:1 pp, Carolina Hurricanes - New York Islanders 6:2, Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins 1:4, St. Louis Blues - Vancouver Canucks 3:4 pp a sn, Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 6:3, Edmonton Oilers - New York Rangers 3:4 pp, San Jose Sharks - New Jersey Devils 5:2, Los Angeles Kings - Detroit Red Wings 3:4 pp a sn
