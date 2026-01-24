< sekcia Šport
Dvorský a Regenda skórovali, Fehérváry a Nemec s asistenciami
Dvorský skóroval v 12. minúte, keď gólom v početnej výhode vyrovnal na priebežných 1:1.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 24. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda prispel svojím ôsmym gólom v sezóne k víťazstvu San Jose nad New Yorkom Rangers 3:1 v nočnom zápase NHL. Medzi strelcov sa zapísal aj jeho krajan Dalibor Dvorský zo St. Louis, ktorý takisto skóroval v presilovke, no jeho tím prehral na ľade Dallasu 2:3. Obranca Martin Fehérváry prispel dvomi sekundárnymi asistenciami k víťazstvu Washingtonu na ľade Calgary 3:1, jednu asistenciu si pripísal obranca Šimon Nemec pri triumfe New Jersey na ľade Vancouveru 5:4.
Regenda skóroval počas presilovky vo 4. minúte, keď sa medzi kruhmi dostal k bekhendovej strele, na ktorú nedosiahol brankár Spencer Martin. „Naozaj som bol prekvapený. Niekedy je lepšie, keď iba zatvoríte oči a vystrelíte. Včera sme mali tréning, cítil som sa veľmi dobre a povedal som si, že to skúsim takto vystreliť a vyšlo to,“ uviedol Regenda podľa nhl.com. Jeho gól na 2:0 sa ukázal ako víťazný, keďže hostia už iba znížili zásluhou Sama Carricka na konečných 1:3. Toto skóre platilo už od 13. minúty. „Páčila sa mi vyspelosť v našej hre, ktorú sme ukázali najmä v 3. tretine. Hrali sme s víťaznými návykmi. V zápase však boli fázy, keď sme hrali veľa bez puku a celkovo sme v tých momentoch nehrali dobre. Som rád, že sme to nakoniec zvládli,“ konštatoval tréner San Jose Ryan Warsofsky.
Regenda nastúpil na krídle druhej formácie Sharks. Na ľade strávil 18:55 min., čo je jeho nový osobný rekord v NHL. Prezentoval sa aj troma strelami a dvomi bodyčekmi. Po 13 odohratých zápasoch v profilige má bilanciu 8+1. Dva góly San Jose strelil Macklin Celebrini, ktorý prekonal métu 50 presných zásahov v NHL. Podarilo sa mu to vo veku 19 rokov a 224 dní. Spomedzi aktívnych hráčov nastrieľal 50 gólov v mladšom veku iba Sidney Crosby (19 rokov, 120 dní). Rangers prehrali tretí zápas za sebou, ôsmy z uplynulých deviatich a naďalej sú na poslednom 16. mieste NHL. Zámorské médiá nedávno informovali, že vedenie Rangers sonduje možnosti výmeny viacerých hráčov pred koncom prestupového termínu. Jedným zo záujemcov o transakciu by mali byť práve Sharks. Tí figurujú na pozícii druhej voľnej karty do play off v Západnej konferencii. Majú na nej dvojbodový náskok pred Seattlom a Los Angeles.
Dvorský skóroval v 12. minúte, keď gólom v početnej výhode vyrovnal na priebežných 1:1. Blues rozohrali v útočnom pásme rýchlu kombináciu, v ktorej sa slovenský útočník dostal k strele bez prípravy, na ktorú nedosiahol brankár Jake Oettinger. Pre Dvorského to bol ôsmy presný zásah v sezóne, z toho piaty v presilovke. V stretnutí odohral 13:21 min., počas ktorých raz vystrelil na bránku, prezentoval sa jedným hitom, 38-percentnou úspešnosťou na buly (6 zo 16) a mínusovým bodom. Po 41 odohratých zápasoch má na konte 12 kanadských bodov (8+4). O triumfe Dallasu rozhodol v 59. minúte Jason Robertson. Blues prehrali tretí súboj v rade a šiesty z uplynulých ôsmich.
Fehérváry bol najproduktívnejší hráč stretnutia Washingtonu s Calgary, keď ako jediný získal dva body. Bol to pre neho už tretí dvojbodový zápas v januári a celkovo štvrtý v sezóne. Po 52 odohratých dueloch má bilanciu 3 góly, 16 asistencií a 15 plusových bodov. V zápase odohral takmer 19 minút, počas ktorých sa prezentoval aj dvoma strelami, jedným bodyčekom a jedným získaným pukom. Jeho krajan z tímu Calgary Martin Pospíšil nebodoval ani vo svojom druhom štarte v prebiehajúcej sezóne. Odohral vyše 13 minút, počas ktorých štyrikrát vystrelil na bránku a rozdal tri hity. Capitals zvíťazili po štyroch prehrách a predĺžili Flames sériu prehier na tri zápasy. „V určitom momente zápasu sme začali hrať správnym spôsobom. Do našej hry sa vrátilo sebavedomie a vyzerali sme ako tím. V našom tíme je veľa sebavedomia, sme skvelé mužstvo. Musíme to len potvrdiť tým, ako budeme hrať. Dnes večer je dobrý začiatok. Stále je to však iba jedno víťazstvo, nič veľké. Musíme v tom pokračovať,“ citoval útočníka Washingtonu Toma Wilsona portál nhl.com.
Nemec sa do kanadského bodovania zapísal v úvode duelu. Jeho strelu usmernil do bránky Vancouveru fínsky nováčik Hämeenaho, pre ktorého to bol prvý gól v NHL. Devils vďaka nemu viedli 1:0 a napokon triumfovali 5:4. „Streliť gól v NHL je môj splnený sen. Je to naozaj skvelý pocit,“ poznamenal Hämeenaho, ktorý neskôr pridal aj asistenciu. Slovenský obranca odohral 13:10 min., dvakrát vystrelil na bránku, zblokoval jednu strelu a napočítali mu až päť strát puku. Do zostavy Vancouveru sa vrátil český útočník Filip Chytil, pre ktorého to bol 400. zápas v NHL. Od 19. októbra absentoval pre otras mozgu po tvrdom zákroku Wilsona z Washingtonu.
Hráči Tampy Bay sa vrátili do čela Východnej konferencie po tom, čo zvíťazili na ľade Chicaga 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Zápas, v ktorom dominovali defenzívy a brankári Arvid Söderblom a Andrej Vasilevskij, rozhodol v šiestej sérii nájazdov Dominic James. Bol to pre neho prvý samostatný nájazd v NHL. „Tréner (Joe Cooper) ma poklepal po ramene a povedal mi, aby som tam šiel. Tak som začal premýšľať o tom, čo urobím. Ani neviem, či som bol viac nervózny alebo nadšený z tej príležitosti,“ konštatoval James. Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese Lightning 19:33 min., počas ktorých raz vystrelil na bránku a rozdal štyri bodyčeky. Tampa sa udržala na víťaznej vlne, keď bodovala v každom z predošlých pätnástich zápasov, pričom nezvíťazila iba v jednom z nich.
Špeciálny duel zažil kanadský útočník Mitch Marner, ktorý sa prvýkrát od príchodu do tímu Vegas Golden Knights predstavil na ľade Toronta, za ktoré predtým odohral deväť sezón a nazbieral 741 kanadských bodov (štvrtý najlepší v histórii klubu). Do bodovania sa síce nezapísal, no odchádzal spokojný po triumfe hostí 6:3. Obranca hostí Rasmus Andersson odohral prvý zápas v drese Vegas od nedávneho prestupu z Calgary. V bránke Toronta sa prvýkrát od 12. novembra predstavil Anthony Stolarz, ktorý absentoval pre zranenie. Útočník hostí Mark Stone sa na triumfe hostí podieľal bilanciou 2+1 a bodoval už v 14. zápase v rade. Maple Leafs prehrali tretíkrát za sebou a celkovo piaty súboj z predošlých šiestich. Golden Knights zvíťazili po dvoch prehrách a upevnili si pozíciu lídra Pacifickej divízie.
Útočník Philadelphie Owen Tippett sa druhým hetrikom v kariére, ku ktorému pridal aj asistenciu, podieľal na víťazstve Flyers na ľade Colorada 7:3. Avalanche prehrali štvrtý zápas z predošlých piatich, pričom druhýkrát v priebehu týždňa podľahli na domácom ľade po výsledku 3:7. V stretnutí síce otočili z 0:2 na 3:2, no napokon im k lepšiemu výsledku nepomohol ani výrazne vyšší počet striel – 35:20.
Hráči Anaheimu potvrdili formu a na ľade Seattlu dosiahli šieste víťazstvo za sebou. Kraken prehrali piaty duel z uplynulých šiestich.
Regenda skóroval počas presilovky vo 4. minúte, keď sa medzi kruhmi dostal k bekhendovej strele, na ktorú nedosiahol brankár Spencer Martin. „Naozaj som bol prekvapený. Niekedy je lepšie, keď iba zatvoríte oči a vystrelíte. Včera sme mali tréning, cítil som sa veľmi dobre a povedal som si, že to skúsim takto vystreliť a vyšlo to,“ uviedol Regenda podľa nhl.com. Jeho gól na 2:0 sa ukázal ako víťazný, keďže hostia už iba znížili zásluhou Sama Carricka na konečných 1:3. Toto skóre platilo už od 13. minúty. „Páčila sa mi vyspelosť v našej hre, ktorú sme ukázali najmä v 3. tretine. Hrali sme s víťaznými návykmi. V zápase však boli fázy, keď sme hrali veľa bez puku a celkovo sme v tých momentoch nehrali dobre. Som rád, že sme to nakoniec zvládli,“ konštatoval tréner San Jose Ryan Warsofsky.
Regenda nastúpil na krídle druhej formácie Sharks. Na ľade strávil 18:55 min., čo je jeho nový osobný rekord v NHL. Prezentoval sa aj troma strelami a dvomi bodyčekmi. Po 13 odohratých zápasoch v profilige má bilanciu 8+1. Dva góly San Jose strelil Macklin Celebrini, ktorý prekonal métu 50 presných zásahov v NHL. Podarilo sa mu to vo veku 19 rokov a 224 dní. Spomedzi aktívnych hráčov nastrieľal 50 gólov v mladšom veku iba Sidney Crosby (19 rokov, 120 dní). Rangers prehrali tretí zápas za sebou, ôsmy z uplynulých deviatich a naďalej sú na poslednom 16. mieste NHL. Zámorské médiá nedávno informovali, že vedenie Rangers sonduje možnosti výmeny viacerých hráčov pred koncom prestupového termínu. Jedným zo záujemcov o transakciu by mali byť práve Sharks. Tí figurujú na pozícii druhej voľnej karty do play off v Západnej konferencii. Majú na nej dvojbodový náskok pred Seattlom a Los Angeles.
Dvorský skóroval v 12. minúte, keď gólom v početnej výhode vyrovnal na priebežných 1:1. Blues rozohrali v útočnom pásme rýchlu kombináciu, v ktorej sa slovenský útočník dostal k strele bez prípravy, na ktorú nedosiahol brankár Jake Oettinger. Pre Dvorského to bol ôsmy presný zásah v sezóne, z toho piaty v presilovke. V stretnutí odohral 13:21 min., počas ktorých raz vystrelil na bránku, prezentoval sa jedným hitom, 38-percentnou úspešnosťou na buly (6 zo 16) a mínusovým bodom. Po 41 odohratých zápasoch má na konte 12 kanadských bodov (8+4). O triumfe Dallasu rozhodol v 59. minúte Jason Robertson. Blues prehrali tretí súboj v rade a šiesty z uplynulých ôsmich.
Fehérváry bol najproduktívnejší hráč stretnutia Washingtonu s Calgary, keď ako jediný získal dva body. Bol to pre neho už tretí dvojbodový zápas v januári a celkovo štvrtý v sezóne. Po 52 odohratých dueloch má bilanciu 3 góly, 16 asistencií a 15 plusových bodov. V zápase odohral takmer 19 minút, počas ktorých sa prezentoval aj dvoma strelami, jedným bodyčekom a jedným získaným pukom. Jeho krajan z tímu Calgary Martin Pospíšil nebodoval ani vo svojom druhom štarte v prebiehajúcej sezóne. Odohral vyše 13 minút, počas ktorých štyrikrát vystrelil na bránku a rozdal tri hity. Capitals zvíťazili po štyroch prehrách a predĺžili Flames sériu prehier na tri zápasy. „V určitom momente zápasu sme začali hrať správnym spôsobom. Do našej hry sa vrátilo sebavedomie a vyzerali sme ako tím. V našom tíme je veľa sebavedomia, sme skvelé mužstvo. Musíme to len potvrdiť tým, ako budeme hrať. Dnes večer je dobrý začiatok. Stále je to však iba jedno víťazstvo, nič veľké. Musíme v tom pokračovať,“ citoval útočníka Washingtonu Toma Wilsona portál nhl.com.
Nemec sa do kanadského bodovania zapísal v úvode duelu. Jeho strelu usmernil do bránky Vancouveru fínsky nováčik Hämeenaho, pre ktorého to bol prvý gól v NHL. Devils vďaka nemu viedli 1:0 a napokon triumfovali 5:4. „Streliť gól v NHL je môj splnený sen. Je to naozaj skvelý pocit,“ poznamenal Hämeenaho, ktorý neskôr pridal aj asistenciu. Slovenský obranca odohral 13:10 min., dvakrát vystrelil na bránku, zblokoval jednu strelu a napočítali mu až päť strát puku. Do zostavy Vancouveru sa vrátil český útočník Filip Chytil, pre ktorého to bol 400. zápas v NHL. Od 19. októbra absentoval pre otras mozgu po tvrdom zákroku Wilsona z Washingtonu.
Hráči Tampy Bay sa vrátili do čela Východnej konferencie po tom, čo zvíťazili na ľade Chicaga 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Zápas, v ktorom dominovali defenzívy a brankári Arvid Söderblom a Andrej Vasilevskij, rozhodol v šiestej sérii nájazdov Dominic James. Bol to pre neho prvý samostatný nájazd v NHL. „Tréner (Joe Cooper) ma poklepal po ramene a povedal mi, aby som tam šiel. Tak som začal premýšľať o tom, čo urobím. Ani neviem, či som bol viac nervózny alebo nadšený z tej príležitosti,“ konštatoval James. Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese Lightning 19:33 min., počas ktorých raz vystrelil na bránku a rozdal štyri bodyčeky. Tampa sa udržala na víťaznej vlne, keď bodovala v každom z predošlých pätnástich zápasov, pričom nezvíťazila iba v jednom z nich.
Špeciálny duel zažil kanadský útočník Mitch Marner, ktorý sa prvýkrát od príchodu do tímu Vegas Golden Knights predstavil na ľade Toronta, za ktoré predtým odohral deväť sezón a nazbieral 741 kanadských bodov (štvrtý najlepší v histórii klubu). Do bodovania sa síce nezapísal, no odchádzal spokojný po triumfe hostí 6:3. Obranca hostí Rasmus Andersson odohral prvý zápas v drese Vegas od nedávneho prestupu z Calgary. V bránke Toronta sa prvýkrát od 12. novembra predstavil Anthony Stolarz, ktorý absentoval pre zranenie. Útočník hostí Mark Stone sa na triumfe hostí podieľal bilanciou 2+1 a bodoval už v 14. zápase v rade. Maple Leafs prehrali tretíkrát za sebou a celkovo piaty súboj z predošlých šiestich. Golden Knights zvíťazili po dvoch prehrách a upevnili si pozíciu lídra Pacifickej divízie.
Útočník Philadelphie Owen Tippett sa druhým hetrikom v kariére, ku ktorému pridal aj asistenciu, podieľal na víťazstve Flyers na ľade Colorada 7:3. Avalanche prehrali štvrtý zápas z predošlých piatich, pričom druhýkrát v priebehu týždňa podľahli na domácom ľade po výsledku 3:7. V stretnutí síce otočili z 0:2 na 3:2, no napokon im k lepšiemu výsledku nepomohol ani výrazne vyšší počet striel – 35:20.
Hráči Anaheimu potvrdili formu a na ľade Seattlu dosiahli šieste víťazstvo za sebou. Kraken prehrali piaty duel z uplynulých šiestich.
NHL - sumáre:
Chicago Blackhawks - Tampa Bay Lightning 1:2 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 18. Greene (Lardis, Moore) - 39. Kučerov (Hagel, Cirelli), rozh. nájazd: James. Brankári: Söderblom - Vasilevskij, strely na bránku: 18:31.
Toronto Maple Leafs - Vegas Golden Knights 3:6 (0:2, 3:2, 0:2)
Góly: 21. Tavares (Knies, Maccelli), 31. Laughton (Knies), 39. McMann (Domi, Rielly) - 2. Eichel (Stone, Barbašov), 5. Kolesar (Röndbjerg, Smith), 24. Dorofejev, 26. Bowman (Laczynski, Holtz), 56. Stone (Barbašov), 60. Stone (Eichel, Andersson). Brankári: Stolarz - Hill, strely na bránku: 21:31.
Dallas Stars - St. Louis Blues 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Góly: 6. Johnston (Heiskanen, Hintz), 28. Duchene (Johnston, Robertson), 59. Robertson (Hintz) - 12. DVORSKÝ (Bučnevič, Kyrou), 25. Bučnevič (Neighbours, Fowler). Brankári: Oettinger - Binnington, strely na bránku: 19:22.
Calgary Flames - Washington Capitals 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly: 27. Frost (Zary) - 27. Lapierre (Carlson, FEHÉRVÁRY), 48. Protas (Wilson, Sourdif), 60. Ovečkin (Strome, FEHÉRVÁRY). Brankári: Cooley - Thompson, strely na bránku: 26:38.
Colorado Avalanche - Philadelphia Flyers 3:7 (0:2, 3:1, 0:4)
Góly: 28. Kelly (Bardakov, Ahcan), 31. Olofsson (MacKinnon, Nečas), 33. Makar (MacKinnon, Nečas) - 16. Tippett (Barkey, York), 19. Barkey (Mičkov, Tippett), 32. Brink (Cates), 41. Tippett (Couturier), 42. Mičkov (Andrae, Hathaway), 51. Tippett, 57. Mičkov (Konecny). Brankári: Blackwood - Ersson, strely na bránku: 35:20.
San Jose Sharks - New York Rangers 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)
Góly: 2. Celebrini (Toffoli, Smith), 4. REGENDA (Misa, Graf), 8. Celebrini (Smith, Graf) - 13. Carrick (Raddysh, Blidh). Brankári: Nedeljkovic - Martin, strely na bránku: 31:29.
Seattle Kraken - Anaheim Ducks 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Góly: 22. McCann (Eberle, Beniers), 42. Schwartz (Wright, Kakko) - 2. Gauthier (Truchon-Viel, Minťuchov), 16. Poehling (Moore), 24. Kreider, 59. Minťuchov (Granlund, Helleson). Brankári: Grubauer - Dostál, vylúčení: 23:31.
Vancouver Canucks - New Jersey Devils 4:5 (0:1, 3:3, 1:1)
Góly: 30. Karlsson (Höglander, M. Pettersson), 32. Blueger (O'Connor), 39. Buium (E. Pettersson), 59. Boeser (Karlsson, Willander) - 2. Hämeenaho (NEMEC, Glass), 23. Hischier (J. Hughes, Hamilton), 24. Glass (Hämeenaho, Siegenthaler), 36. Brown (Gricjuk, Hischier), 52. Glass (Meier, Kovacevic). Brankári: Lankinen - Markström, strely na bránku: 25:24.
Slováci v akcii
Erik Černák (Tampa Bay) 19:33 0 0 0 0 1 0
Martin Fehérváry (Washington) 18:59 0 2 2 +2 2 0
Pavol Regenda (San Jose) 18:55 1 0 1 0 3 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 13:21 1 0 0 -1 1 0
Šimon Nemec (New Jersey) 13:10 0 1 1 0 2 0
Martin Pospíšil (Calgary) 13:07 0 0 0 0 4 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Chicago Blackhawks - Tampa Bay Lightning 1:2 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 18. Greene (Lardis, Moore) - 39. Kučerov (Hagel, Cirelli), rozh. nájazd: James. Brankári: Söderblom - Vasilevskij, strely na bránku: 18:31.
Toronto Maple Leafs - Vegas Golden Knights 3:6 (0:2, 3:2, 0:2)
Góly: 21. Tavares (Knies, Maccelli), 31. Laughton (Knies), 39. McMann (Domi, Rielly) - 2. Eichel (Stone, Barbašov), 5. Kolesar (Röndbjerg, Smith), 24. Dorofejev, 26. Bowman (Laczynski, Holtz), 56. Stone (Barbašov), 60. Stone (Eichel, Andersson). Brankári: Stolarz - Hill, strely na bránku: 21:31.
Dallas Stars - St. Louis Blues 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Góly: 6. Johnston (Heiskanen, Hintz), 28. Duchene (Johnston, Robertson), 59. Robertson (Hintz) - 12. DVORSKÝ (Bučnevič, Kyrou), 25. Bučnevič (Neighbours, Fowler). Brankári: Oettinger - Binnington, strely na bránku: 19:22.
Calgary Flames - Washington Capitals 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly: 27. Frost (Zary) - 27. Lapierre (Carlson, FEHÉRVÁRY), 48. Protas (Wilson, Sourdif), 60. Ovečkin (Strome, FEHÉRVÁRY). Brankári: Cooley - Thompson, strely na bránku: 26:38.
Colorado Avalanche - Philadelphia Flyers 3:7 (0:2, 3:1, 0:4)
Góly: 28. Kelly (Bardakov, Ahcan), 31. Olofsson (MacKinnon, Nečas), 33. Makar (MacKinnon, Nečas) - 16. Tippett (Barkey, York), 19. Barkey (Mičkov, Tippett), 32. Brink (Cates), 41. Tippett (Couturier), 42. Mičkov (Andrae, Hathaway), 51. Tippett, 57. Mičkov (Konecny). Brankári: Blackwood - Ersson, strely na bránku: 35:20.
San Jose Sharks - New York Rangers 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)
Góly: 2. Celebrini (Toffoli, Smith), 4. REGENDA (Misa, Graf), 8. Celebrini (Smith, Graf) - 13. Carrick (Raddysh, Blidh). Brankári: Nedeljkovic - Martin, strely na bránku: 31:29.
Seattle Kraken - Anaheim Ducks 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Góly: 22. McCann (Eberle, Beniers), 42. Schwartz (Wright, Kakko) - 2. Gauthier (Truchon-Viel, Minťuchov), 16. Poehling (Moore), 24. Kreider, 59. Minťuchov (Granlund, Helleson). Brankári: Grubauer - Dostál, vylúčení: 23:31.
Vancouver Canucks - New Jersey Devils 4:5 (0:1, 3:3, 1:1)
Góly: 30. Karlsson (Höglander, M. Pettersson), 32. Blueger (O'Connor), 39. Buium (E. Pettersson), 59. Boeser (Karlsson, Willander) - 2. Hämeenaho (NEMEC, Glass), 23. Hischier (J. Hughes, Hamilton), 24. Glass (Hämeenaho, Siegenthaler), 36. Brown (Gricjuk, Hischier), 52. Glass (Meier, Kovacevic). Brankári: Lankinen - Markström, strely na bránku: 25:24.
Slováci v akcii
Erik Černák (Tampa Bay) 19:33 0 0 0 0 1 0
Martin Fehérváry (Washington) 18:59 0 2 2 +2 2 0
Pavol Regenda (San Jose) 18:55 1 0 1 0 3 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 13:21 1 0 0 -1 1 0
Šimon Nemec (New Jersey) 13:10 0 1 1 0 2 0
Martin Pospíšil (Calgary) 13:07 0 0 0 0 4 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/