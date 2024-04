Dvorský a Repčík bodovali v play off, Petrovský a Kmec s gólom

Ottawa/New York 4. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Dalibor Dvorský bodoval aj v štvrtom zápase play off v kanadskej juniorskej súťaži OHL. V noci na štvrtok si pripísal asistenciu a jeho tím Sudbury Wolves zdolal Mississaugou Steelheads 5:3 a je blízko k postupu do 2. kola. Wolves vedú v sérii 1. kola 3:1 na zápasy, hrá sa na štyri víťazstvá. Dvorský má v štyroch dueloch play off bilanciu 2+3.



Servác Petrovský strelil gól v oslabení, ale Owen Sound prehrali so Saginawom Spirit 1:5 a v sérii neuspeli 0:4 na zápasy. Guelph Storm prehrali v štvrtom stretnutí so Soo Greyhounds 1:5 a rovnako vypadli (v sérii 0:4). Slovák Damian Slávik nechytal za domácich.



V QMJHL zaznamenal Peter Repčík gól a asistenciu, ktorými prispel k triumfu Drummondvillu na ľade Saint John Sea Dogs 8:1. Voltigeurs tak spečatili postup do 2. kola najrýchlejším možným spôsobom. Repčík sa stal druhou hviezdou duelu, bodoval vo všetkých štyroch zápasoch play off a vo vyraďovacej časti má bilanciu 3+5.



Jozef Viliam Kmec strelil svoj druhý gól v play off vo WHL. Aj vďaka jeho presnému zásahu Prince George zvíťazil na ľade Spokane Chiefs 3:2 a sériu zvládol 4:0 na zápasy.