Dvorský ani Regenda nebodovali v posledný deň základnej časti
New York 17. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví útočníci Dalibor Dvorský zo St. Louis ani Pavol Regenda zo San Jose nebodovali v poslednom hracom dni základnej časti NHL. Obaja sa tešili z víťazstiev, keď Blues triumfovali na ľade Utahu 5:3 a Sharks zdolali domáci Winnipeg 6:1. Dvorský aj Regenda sú voľní pre potreby slovenskej reprezentácie, keďže ich tímy sa neprebojovali do play off.
Regenda nehral v uplynulých troch zápasoch, no napokon ho tréner Ryan Warsofsky zaradil do zostavy na záverečný duel sezóny. Sharks zvíťazili na ľade Winnipegu 6:1, pre domácich to bola štvrtá prehra za sebou. Regenda odohral 9 minút, počas ktorých mu do štatistík pribudol mínusový bod. V závere zápasu dostal osobný trest na 10 minút za nešportové správanie. V sezóne 2025/2026 nastúpil do 24 zápasov, v ktorých nazbieral 10 kanadských bodov za deväť gólov a jednu asistenciu. Sharks sa neprebojovali do play off rovnako ako Winnipeg. Výsledky Jets predstavovali jedno z najväčších sklamaní sezóny, keďže práve hráči Winnipegu boli v uplynulom ročníku 2024/2025 víťazi základnej časti. Za svojím výsledkom z vlaňajška zaostali o 34 bodov. Líder ofenzívy San Jose Macklin Celebrini prispel k víťazstvu na ľade Winnipegu gólom a dvoma asistenciami. V 82 dueloch svojej druhej sezóny v NHL nazbieral 115 kanadských bodov (45+70) a stal sa štvrtým najproduktívnejším hráčom ligy. Zároveň vytvoril nový rekord klubu, keď doterajšie maximum Joea Thorntona zo sezóny 2006/2007 prekonal o jeden bod. „Je zrejmé, že (Celebrini) tento rok niesol veľkú váhu a že sa k tomu pridali aj ďalší hráči, vrátane tých, ktorí prišli do zostavy. Mali viaceré naozaj dobré zápasy – (Pavol) Regenda, (Philipp) Kurashev či (Ty) Dellandrea. Dnes večer to bol tímový výkon a myslím si, že to bol ten rozdiel,“ povedal Warsofsky podľa nhl.com.
Hráči St. Louis ukončili základnú časť štyrmi víťazstvami v rade, no neprebojovali sa do play off. V noci na piatok zvíťazili na ľade Utahu 5:3 najmä vďaka druhému hetriku Roberta Thomasa v kariére. Prvý dosiahol nedávno - 5. apríla. „Moji spoluhráči mi skvele pripravili góly. V nedávnych týždňoch sme sa veľmi zlepšili, často sa dostávame do šancí. Som hrdý na tento tím. Nevzdali sme sa a sezónu sme zakončili štyrmi víťazstvami. Je to niečo, o čo sa môžeme oprieť,“ uviedol Thomas podľa nhl.com. Slovenský útočník Dalibor Dvorský nazbieral v sezóne 2025/2026 21 bodov (12+9) v 71 zápasoch. V poslednom zápase odohral vyše 14 minút, počas ktorých dvakrát vystrelil na bránku, mal dva mínusové body a 38-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach (6/16). Utah sa v prvom kole play off stretne s Vegas.
Spoločne so St. Louis sa tesne „pod čiarou“ v Západnej konferencii umiestnili aj hráči Nashvillu. Po nevydarenom úvode sezóny sa výrazne zlepšili, no napokon im 86 bodov nestačilo ani na voľnú kartu. So sezónou sa rozlúčili domácou prehrou s Anaheimom 4:5, hoci viedli 2:1 aj 4:3. Dvoma gólmi sa prezentoval útočník Steven Stamkos, ktorý mal v sezóne 42 presných zásahov. Útočník Cole O'Hara si v prvom zápase v NHL pripísal asistenciu. Anaheim bude hrať play off prvýkrát od roku 2018. „Je príjemné zvíťaziť v poslednom zápase pred play off. V nedávnom období sme prehrali niekoľko tesných zápasov a mali sme ťažšie obdobie. Vieme, že nás čaká ťažká séria (proti Edmontonu). Sme nadšení, že budeme hrať play off,“ poznamenal tréner Anaheimu Joel Quenneville.
Víťazstvom sa so sezónou rozlúčili aj hráči Calgary, keď na domácom ľade zdolali Los Angeles 3:1. Slovenský útočník Martin Pospíšil nefiguroval v zostave Calgary. Úspešný debut v NHL absolvoval brankár Calgary Arsenyj Sergejev. Kings nebodovali prvýkrát po ôsmich zápasoch. V prvom kole prvom kole play off sa stretnú s Coloradom.
Hráči Edmontonu zvíťazili nad Vancouverom 6:1. Kapitán Oilers Connor McDavid prispel k presvedčivému víťazstvu štyrmi asistenciami (14. krát v kariére) a s 138 bodmi sa stal najproduktívnejším hráčom základnej časti. Už v prvej tretine sa z premiérového hetriku tešil Matthew Savoie. Do zostavy Oilers sa vrátil útočník Zach Hyman. Oilers si víťazstvom zabezpečili 2. miesto v Pacifickej divízii a vďaka tomu začnú sériu proti Anaheimu na domácom ľade. „Bol to dôležitý zápas. Chceli sme sériu začať doma a dať si čo najväčšiu šancu na úspech v prvom kole. Začiatok zápasu bol skvelý,“ uviedol McDavid. K spolupráci so Savoieom poznamenal: „Spoločne si niečo budujeme, už nejaký čas hráme spolu. Začíname si rozumieť. Zach (Hyman) prišiel a urobil presne to, čo robí vždy - dôrazne útočí a plní priestor pred bránkou. To nám vytvára viaceré možnosti ako zakončiť.“
Jediný gól Vancouveru strelil 23-ročný kanadský útočník Ty Mueller, pre ktorého to bol v ôsmom zápase prvý gól v profilige. dosiahol ho pred zrakmi blízkych, keďže pochádza z Edmontonu. „Bolo to niečo špeciálne. Skutočnosť, že tom tu mohol mať rodinu a dokázať to proti tímu, na ktorom som vyrastal, je niečo, na čo nikdy nezabudnem,“ povedal Mueller. Canucks prehrali prvýkrát po troch víťazstvách. Ani tie však už nič nezmenili na fakte, že obsadili posledné miesto v NHL (58 bodov).
Najproduktívnejší hráči Colorada Nathan MacKinnon a Martin Nečas dostali v záverečnom zápase základnej časti oddych, no tím aj bez nich zvíťazil nad Seattlom 2:0. Brankár Scott Wedgewood vychytal svoje štvrté čisté konto v sezóne. Spoločne s kolegom Mackenziem Blackwoodom získali trofej Williama Jenningsa pre brankárov z tímu, ktorý inkasoval najmenej gólov. Avalanche si už v predstihu zabezpečili prvenstvo v dlhodobej časti. MacKinnon sa stal držiteľom ceny Mauricea „Rocket“ Richarda pre najlepšieho strelca základnej časti. Strelil v nej 53 gólov a spoločne s Coleom Caufieldom (51) z Montrealu sa stali jedinými hráčmi, ktorí prekonali 50-gólovú métu.
NHL - sumáre
Utah Mammoth - St. Louis Blues 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
Góly: 17. Carcone (Peterka, Marino), 21. Crouse (Weegar, Keller), 39. Yamamoto (Weegar, Keller) - 4. Bučnevič (Kyrou, Suter), 29. Thomas (Holloway), 32. Thomas (Fowler, Holloway), 48. Mailloux, 60. Thomas (Snuggerud, Broberg). Brankári: Vejmelka (41. Vaněček) - Hofer, strely na bránku: 23:29.
Nashville Predators - Anaheim Ducks 4:5 (2:2, 2:1, 0:2)
Góly: 11. Stamkos (O´Hara), 16. Forsberg (Ufko, Stamkos), 35. Forsberg (Evangelista, Ufko), 36. Stamkos (O´Reilly, Evangelista) - 2. Gauthier (Poehling, Carlson), 20. LaCombe (Trouba, McTavish), 25. Killorn (Carlson, Granlund), 45. Luneau (Granlund, Truchon-Viel), 58. Terry (Granlund, Carlsson). Brankári: Saros - Husso, strely na bránku: 22:40.
Winnipeg Jets - San Jose Sharks 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)
Góly: 4. Koepke - 7. Černyšev (Eklund, Celebrini), 17. Smith (Celebrini, Klingberg), 26. Graf, 39. Misa (Eklund, Klingberg), 40. Eklund (Ferraro, Sherwood), 42. Celebrini (Klingberg, Smith). Brankári: Comrie - Nedeljkovic, strely na bránku: 26:33.
Calgary Flames - Los Angeles Kings 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Góly: 26. Frost (Gridin, Coronato), 47. Parekh (Whitecloud, Strome), 60. Farabee (Whitecloud) - 27. Byfield (Moore, Laferriere). Brankári: Sergejev - Forsberg, strely na bránku: 21:28.
Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 6:1 (4:1, 1:0, 1:0)
Góly: 2. Samanski (Dach, Bouchard), 7. Savoie (Bouchard, McDavid), 15. Savoie (McDavid), 20. Savoie (McDavid, Bouchard), 37. Nugent-Hopkins (Hyman, McDavid), 49. Dach (Murphy, Nurse) - 13. Mueller (Douglas, Lankinen). Brankári: Ingram - Lankinen, strely na bránku: 35:12.
Colorado Avalanche - Seattle Kraken 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 38. Blankenburg (Burns, Ničuškin), 53. Kelly (Makar, Ničuškin). Brankári: Wedgewood - Ostman, strely na bránku: 35:22.
Slováci v akcii
Dalibor Dvorský (St. Louis) 14:05 0 0 0 -2 2 0
Pavol Regenda (San Jose) 9:00 0 0 0 -1 0 10
pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
dvojice v 1. kole play off:
Východná konferencia:
Carolina - Ottawa
Buffalo - Boston
Montreal - Tampa Bay
Pittsburgh - Philadelphia
Západná konferencia:
Dallas - Minnesota
Colorado - Los Angeles
Vegas - Utah
Edmonton - Anaheim
