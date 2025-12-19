< sekcia Šport
Dvorský asistoval, no Blues podľahli Rangers 1:2 po predĺžení
Z víťazstva sa tešil aj útočník Juraj Slafkovský, Montreal zvládol duel s Chicagom 4:1.
Autor TASR,aktualizované
New York 19. decembra (TASR) - Slovenský útočník Dalibor Dvorský si pripísal asistenciu, no jeho tím St. Louis Blues prehral v hokejovej NHL v noci na piatok doma s New Yorkom Rangers 1:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 63. minúte J.T. Miller. V akcii boli aj Martin Fehérváry a Juraj Slafkovský, ktorí nebodovali, ale ich tímy vyhrali.
Dvorský v 19. minúte vystihol chybnú rozohrávku brankára Igora Šesťorkina, vypichol puk pred obrancom Vladislavom Gavrikovom a Jonatan Berggren z ostrého uhla presnou strelou pod brvno otvoril skóre. „Mal som šťastie, že to tam padlo, z gólu mám radosť," povedal pre nhl.com Berggren, ktorý strelil svoj prvý gól za Blues vo svojom druhom zápase po tom, ako ho St. Louis získali cez waiver z Detroitu. Slovenský center zaznamenal druhú asistenciu a siedmy bod v sezóne. Rangers vyrovnali na 1:1 v druhej tretine v presilovke, keď svoj prvý gól v NHL strelil Gabe Perreault. Blues napokon v stretnutí získali iba bod a prehrali v tejto sezóne aj ôsmy zápas v predĺžení, alebo v nájazdoch. Ako jediný tím v tejto sezóne nevyhrali ani jeden zápas, ktorý sa po 60 minútach skončil nerozhodne. Dvorský bol pri inkasovanom góle v predĺžení, celkovo odohral 15 minút a 40 sekúnd a zaznamenal jeden strelecký pokus. St. Louis majú v Západnej konferencii desiatu najlepšiu bilanciu.
Hráči Washingtonu ukončili sériu troch prehier, keď si doma poradili s Torontom 4:0. Capitals sú na východe na 2. priečke s mankom štyroch bodov na Carolinu a na konte majú o zápas viac. Slovenský obranca Martin Fehérváry nebodoval, na ľade bol takmer 19 minút a zaznamenal dva plusové body. Dva góly Capitals strelil obranca Jakob Chychrun, brankár Logan Thompson zlikvidoval 22 striel a zaznamenal druhý shutout v posledných štyroch zápasoch. Gól a dve asistencie si pripísal John Carlson, Washington zastavil sériu troch prehier. „Myslím, že to bol náš najlepší zápas v sezóne. Hrali sme kolektívne, všetci hráči prispeli k víťazstvu svojim dielom. Bol to perfektný zápas," povedal Thompson.
Z víťazstva sa tešil aj útočník Juraj Slafkovský, Montreal zvládol duel s Chicagom 4:1. Slafkovský bol na ľade 16 minút a 16 sekúnd, na bránku Blackhawks vyslal až päť striel, ale nebodoval. Dva góly Canadiens strelil Zach Bolduc, obranca Lane Hutson zaznamenal tri asistencie. Gól a asistenciu si pripísal Nick Suzuki, brankár Jakub Dobeš chytil 14 striel Chicaga, ktoré prehralo štvrtý zápas za sebou.
Dvorský v 19. minúte vystihol chybnú rozohrávku brankára Igora Šesťorkina, vypichol puk pred obrancom Vladislavom Gavrikovom a Jonatan Berggren z ostrého uhla presnou strelou pod brvno otvoril skóre. „Mal som šťastie, že to tam padlo, z gólu mám radosť," povedal pre nhl.com Berggren, ktorý strelil svoj prvý gól za Blues vo svojom druhom zápase po tom, ako ho St. Louis získali cez waiver z Detroitu. Slovenský center zaznamenal druhú asistenciu a siedmy bod v sezóne. Rangers vyrovnali na 1:1 v druhej tretine v presilovke, keď svoj prvý gól v NHL strelil Gabe Perreault. Blues napokon v stretnutí získali iba bod a prehrali v tejto sezóne aj ôsmy zápas v predĺžení, alebo v nájazdoch. Ako jediný tím v tejto sezóne nevyhrali ani jeden zápas, ktorý sa po 60 minútach skončil nerozhodne. Dvorský bol pri inkasovanom góle v predĺžení, celkovo odohral 15 minút a 40 sekúnd a zaznamenal jeden strelecký pokus. St. Louis majú v Západnej konferencii desiatu najlepšiu bilanciu.
Hráči Washingtonu ukončili sériu troch prehier, keď si doma poradili s Torontom 4:0. Capitals sú na východe na 2. priečke s mankom štyroch bodov na Carolinu a na konte majú o zápas viac. Slovenský obranca Martin Fehérváry nebodoval, na ľade bol takmer 19 minút a zaznamenal dva plusové body. Dva góly Capitals strelil obranca Jakob Chychrun, brankár Logan Thompson zlikvidoval 22 striel a zaznamenal druhý shutout v posledných štyroch zápasoch. Gól a dve asistencie si pripísal John Carlson, Washington zastavil sériu troch prehier. „Myslím, že to bol náš najlepší zápas v sezóne. Hrali sme kolektívne, všetci hráči prispeli k víťazstvu svojim dielom. Bol to perfektný zápas," povedal Thompson.
Z víťazstva sa tešil aj útočník Juraj Slafkovský, Montreal zvládol duel s Chicagom 4:1. Slafkovský bol na ľade 16 minút a 16 sekúnd, na bránku Blackhawks vyslal až päť striel, ale nebodoval. Dva góly Canadiens strelil Zach Bolduc, obranca Lane Hutson zaznamenal tri asistencie. Gól a asistenciu si pripísal Nick Suzuki, brankár Jakub Dobeš chytil 14 striel Chicaga, ktoré prehralo štvrtý zápas za sebou.
NHL - sumáre:
Boston Bruins - Edmonton Oilers 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Góly: 17. Zacha (Lindholm, McAvoy) - 14. Nugent-Hopkins (McDavid, Draisaitl), 35. Hutson (Jones), 42. McDavid (Nugent-Hopkins, Nurse). Brankári: Swayman - Jarry (37. Pickard), strely na bránku: 25:25.
Columbus Blue Jackets - Minnesota Wild 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
Góly: 16. Werenski (Coyle, Sillinger), 38. Werenski - 34. Hartman (Kaprizov, Faber), 37. Tarasenko (Trenin, Jurov), 52. Eriksson Ek (Trenin, Boldy), 59. Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek), 59. Boldy (Kaprizov). Brankári: Greaves - Wallstedt, strely na bránku: 29:28.
Montreal Canadiens - Chicago Blackhawks 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Góly: 15. Bolduc (Caufield, Hutson), 41. Bolduc (Hutson, Suzuki), 50. Dobson (Demidov, Hutson), 57. Suzuki - 8. Nazar (Grzelcyk, Burakovsky). Brankári: Dobeš - Knight, strely na bránku: 35:15.
Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 3. Tkachuk (Batherson, Stützle), 22. Perron (Spence, Batherson), 25. Giroux (Amadio, Greig), 54. Tkachuk (Jensen, Matinpalo). Brankári: Ullmark - Šilovs, strely na bránku: 26:24.
Tampa Bay Lightning - Los Angeles Kings 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Góly: 13. Bjorkstrand (Cirelli, Guentzel) - 26. Kempe (Kopitar, Perry), 36. Kempe. Brankári: Vasilevskij - Forsberg, strely na bránku: 32:20.
Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Góly: 14. Protas (Sourdif, Carlson), 17. Chychrun (Frank, McMichael), 45. Chychrun (Carlson, Dowd), 49. Carlson (Sourdif, Wilson). Brankári: Thompson - Hildeby, strely na bránku: 29:22.
Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Góly: 8. Quinn (Samuelsson, Benson), 37. Thompson (Dahlin), 40. Östlund (Power, Tuch), 51. Norris (Benson), 60. McLeod (Samuelsson) - 9. Cates (Brink), 32. York (Zegras, Brink), 55. Konecny (Drysdale, Andrae). Brankári: Lyon - Ersson, strely na bránku: 28:27.
St. Louis Blues - New York Rangers 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 19. Berggren (DVORSKÝ) - 27. Perreault (Cuylle, Laba), 63. Miller (Trocheck, Gavrikov). Brankári: Binnington - Šesťorkin, strely na bránku: 27:31.
Calgary Flames - Seattle Kraken 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
Góly: 31. Backlund (Andersson, Hanley), 51. Kadri (Andersson, Frost), 52. Coronato (Andersson, Huberdeau), 60. Backlund (Kadri, Farabee) - 28. Stephenson (Tolvanen, Gaudreau), 38. Kakko (Evans, Nyman). Brankári: Wolf - Daccord, strely na bránku: 46:23.
San Jose Sharks - Dallas Stars 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
Góly: 22. Muchamadullin (Dellandrea), 37. Graf (Celebrini), 45. Graf (Černyšov, Celebrini) - 13. Hintz (Rantanen, Lindell), 18. Johnston (Heiskanen, Lindell), 29. Johnston (Rantanen, Hintz), 40. Hryckowian, 59. Benn. Brankári: Nedeljkovic - Oettinger, strely na bránku: 37:30.
Slováci v akcii:
Dalibor Dvorský (St. Louis) 15:40 0 1 1 0 1 0
Martin Fehérváry (Washington) 18:51 0 0 0 +2 1 2
Juraj Slafkovský (Montreal) 16:16 0 0 0 0 5 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Boston Bruins - Edmonton Oilers 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Góly: 17. Zacha (Lindholm, McAvoy) - 14. Nugent-Hopkins (McDavid, Draisaitl), 35. Hutson (Jones), 42. McDavid (Nugent-Hopkins, Nurse). Brankári: Swayman - Jarry (37. Pickard), strely na bránku: 25:25.
Columbus Blue Jackets - Minnesota Wild 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
Góly: 16. Werenski (Coyle, Sillinger), 38. Werenski - 34. Hartman (Kaprizov, Faber), 37. Tarasenko (Trenin, Jurov), 52. Eriksson Ek (Trenin, Boldy), 59. Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek), 59. Boldy (Kaprizov). Brankári: Greaves - Wallstedt, strely na bránku: 29:28.
Montreal Canadiens - Chicago Blackhawks 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Góly: 15. Bolduc (Caufield, Hutson), 41. Bolduc (Hutson, Suzuki), 50. Dobson (Demidov, Hutson), 57. Suzuki - 8. Nazar (Grzelcyk, Burakovsky). Brankári: Dobeš - Knight, strely na bránku: 35:15.
Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 3. Tkachuk (Batherson, Stützle), 22. Perron (Spence, Batherson), 25. Giroux (Amadio, Greig), 54. Tkachuk (Jensen, Matinpalo). Brankári: Ullmark - Šilovs, strely na bránku: 26:24.
Tampa Bay Lightning - Los Angeles Kings 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Góly: 13. Bjorkstrand (Cirelli, Guentzel) - 26. Kempe (Kopitar, Perry), 36. Kempe. Brankári: Vasilevskij - Forsberg, strely na bránku: 32:20.
Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Góly: 14. Protas (Sourdif, Carlson), 17. Chychrun (Frank, McMichael), 45. Chychrun (Carlson, Dowd), 49. Carlson (Sourdif, Wilson). Brankári: Thompson - Hildeby, strely na bránku: 29:22.
Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Góly: 8. Quinn (Samuelsson, Benson), 37. Thompson (Dahlin), 40. Östlund (Power, Tuch), 51. Norris (Benson), 60. McLeod (Samuelsson) - 9. Cates (Brink), 32. York (Zegras, Brink), 55. Konecny (Drysdale, Andrae). Brankári: Lyon - Ersson, strely na bránku: 28:27.
St. Louis Blues - New York Rangers 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 19. Berggren (DVORSKÝ) - 27. Perreault (Cuylle, Laba), 63. Miller (Trocheck, Gavrikov). Brankári: Binnington - Šesťorkin, strely na bránku: 27:31.
Calgary Flames - Seattle Kraken 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
Góly: 31. Backlund (Andersson, Hanley), 51. Kadri (Andersson, Frost), 52. Coronato (Andersson, Huberdeau), 60. Backlund (Kadri, Farabee) - 28. Stephenson (Tolvanen, Gaudreau), 38. Kakko (Evans, Nyman). Brankári: Wolf - Daccord, strely na bránku: 46:23.
San Jose Sharks - Dallas Stars 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
Góly: 22. Muchamadullin (Dellandrea), 37. Graf (Celebrini), 45. Graf (Černyšov, Celebrini) - 13. Hintz (Rantanen, Lindell), 18. Johnston (Heiskanen, Lindell), 29. Johnston (Rantanen, Hintz), 40. Hryckowian, 59. Benn. Brankári: Nedeljkovic - Oettinger, strely na bránku: 37:30.
Slováci v akcii:
Dalibor Dvorský (St. Louis) 15:40 0 1 1 0 1 0
Martin Fehérváry (Washington) 18:51 0 0 0 +2 1 2
Juraj Slafkovský (Montreal) 16:16 0 0 0 0 5 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/