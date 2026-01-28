< sekcia Šport
Dvorský asistoval proti Dallasu a bodoval vo štvrtom zápase za sebou
Dvorský sa sekundárnou asistenciou podieľal na góle Braydena Schenna, ktorý v 47. minúte znížil na priebežných 2:3.
Autor TASR
New York 28. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský zo St. Louis bodoval vo štvrtom zápase zámorskej NHL za sebou. V nočnom stretnutí s Dallasom asistoval pri druhom góle domácich, ktorí v tretej tretine stiahli trojgólové manko, no napokon prehrali 3:4. Dvorského krajania Juraj Slafkovský z Montrealu, Šimon Nemec z New Jersey, Pavol Regenda zo San Jose a ani Martin Fehérváry z Washingtonu sa do kanadského bodovania nezapísali.
Stars sa v druhej tretine dostali do vedenia 3:0, na ktoré Blues odpovedali v záverečnej časti. Dvorský sa sekundárnou asistenciou podieľal na góle Braydena Schenna, ktorý v 47. minúte znížil na priebežných 2:3. Ten istý hráč v 56. minúte vyrovnal, no Blues napokon odišli bez bodového zisku. Rozhodol o tom obranca Dallasu Thomas Harley, ktorý v čase 58:53 prestrelil domáceho brankára Jordana Binningtona. Blues utrpeli piatu prehru v rade. Dvorský odohral 19:22 min., čo je jeho tretí najvyšší „icetime“ v kariére. Napriek prehre získal dva plusové body, trikrát vystrelil na bránku a v 38. minúte dostal menší trest za seknutie. Dallas presilovku využil už po ôsmich sekundách. Dvorský odohral v prebiehajúcej sezóne 43 zápasov, v ktorých nazbieral 14 kanadských bodov za 9 gólov a 5 asistencií.
Český brankár Jakub Dobeš dostal po dvoch dueloch opäť príležitosť v bránke Montrealu a 32 zákrokmi prispel k víťazstvu nad Vegas 3:2 po predĺžení. Rozhodol o ňom útočník Jake Evans. Canadiens zvíťazili po dvoch prehrách a figurujú na prvej voľnej karte do play off. Hráči Vegas sú naďalej na čele Pacifickej divízie, hoci prehrali štyri súboje z predošlých piatich. Útočník Slafkovský odohral v drese domácich takmer 18 minút. Prezentoval sa dvoma bodyčekmi, jednou strelou a mínusovým bodom. V predĺžení mal sľubnú šancu rozhodnúť, keď sa na hranici bránkoviska dostal k bekhendovej dorážke, no brankár Akira Schmid stihol dať do odkrytej časti bránky lapačku a chytil puk.
Český útočník Ondřej Palát už nefiguroval v zostave New Jersey v stretnutí s Winnipegom. Klub sa ho v predposlednej sezóne päťročného kontraktu rozhodol vymeniť do New Yorku Islanders za útočníka Maxima Cypľakova. Devils prehrali v druhom zápase za sebou, keď na domácom ľade podľahli Winnipegu 3:4. Proti Jets neuspeli vo štvrtom vzájomnom dueli v rade. Obranca Nemec odohral v tíme domácich takmer 19 minút. Počas nich dostal menší trest, dvakrát vystrelil na bránku a do štatistík mu pribudol aj mínusový bod. Prezentoval sa aj dvoma zblokovanými strelami.
Hráči Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Fehérvárym prehrali na ľade Seattlu vysoko 1:5. Pre Capitals to bola piata prehra z predošlých šiestich zápasov.
Kanadský útočník Macklin Celebrini sa gólom a štyrmi asistenciami podieľal na víťazstve San Jose na ľade najslabšieho tímu súťaže Vancouveru 5:2. Útočník Regenda odohral v drese hostí takmer 15 minút, počas ktorých získal jeden plusový bod a zapísal si aj hit a zblokovanú strelu. Sharks zvíťazili vo štvrtom zápase z uplynulých šiestich.
Obranca Rasmus Dahlin sa prvým hetrikom kariére, ku ktorému pridal aj dve asistencie, podpísal na víťazstve Buffala v Toronte 7:4. Dahlin sa stal piatym obrancom v prebiehajúcom ročníku, ktorý strelil hetrik. Jedným z nich je aj Nemec. Tri kanadské body v zápase získal tiež Dahlinov spoluhráč Mattias Samuelsson (0+3), ktorý prežíva životnú sezónu. Torontu nepomohli k triumfu ani trojbodové výkony Maxa Domiho a Austona Matthewsa (obaja 1+2). Maple Leafs prehrali piatykrát za sebou a siedmy z predošlých ôsmich duelov. Na druhú voľnú kartu do play off vo Východnej konferencii strácajú osem bodov. Sabres zvíťazili vo štvrtom zápase v rade a v nahustenej Východnej konferencii figurujú na 3. mieste v Atlantickej divízii. Na ľade Toronta dosiahli 30. víťazstvo v sezóne. V aktuálnom ročníku majú priemer 1,25 bodu na zápas, ktorý je pre Sabres najlepší od sezóny 2006/2007 (1,38). Brankár Buffala Ukko Pekka Luukkonen odstúpil po druhom inkasovanom góle pre zranenie.
Český útočník David Pastrňák sa víťazným gólom v predĺžení postaral o ôsmy domáci triumf Bostonu v rade. Bruins zdolali Nashville 4:3. V predĺžení nepustili súpera k puku, rozohrali rýchlu ofenzívnu akciu, na konci ktorej Pastrňák zblízka prekonal brankára Juuseho Sarosa. Svoju bodovú sériu predĺžil na osem zápasov.
Ani náskok 3:0 nestačil hráčom Chicaga na víťazstvo na ľade Minnesoty. Ich brankár Spencer Knight si držal čisté konto do 32. minúty. Obranca Jared Spurgeon poslal duel do predĺženia gólom v 58. minúte a útočník Kirill Kaprizov bol napokon jediný úspešný strelec v samostatných nájazdoch. Blackhawks prehrali tretíkrát za sebou.
Hráči Utahu prvýkrát v histórii klubu zvíťazili nad Floridou. Podarilo sa im to vo štvrtom vzájomnom zápase, keď v noci na stredu triumfovali na ľade víťaza Stanleyho pohára z uplynulých dvoch ročníkov 4:3. Pre „mamutov“ to bola deviata výhra v predošlých jedenástich stretnutiach a figurujú na prvej voľnej karte do play off v Západnej konferencii. Florida prehrala prvýkrát po troch zápasoch.
Brankár Anton Forsberg sa 27 zákrokmi a úspešnosťou 96,40 percent podieľal na víťazstve Los Angeles v Detroite 3:1. Red Wings, ktorí patria k popredným tímom v bilancii domácich zápasov, prehrali pred vlastnými divákmi v druhom dueli z predošlých desiatich.
NHL - výsledky:
Boston - Nashville 3:2 pp, Detroit - Los Angeles 1:3, Florida - Utah 3:4, Montreal - Vegas 3:2 pp, New Jersey - Winnipeg 3:4, Toronto - Buffalo 4:7, Minnesota - Chicago 4:3 pp a sn, St. Louis - Dallas 3:4 (DVORSKÝ za domácich 0+1), Seattle - Washington 5:1, Vancouver - San Jose 2:5
