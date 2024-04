Dvorský bodoval aj v 3. dueli play off, jeho asistencia nestačila

Ottawa 2. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Dalibor Dvorský bodoval aj v treťom zápase play off v kanadskej juniorskej súťaži OHL. V noci na utorok si pripísal asistenciu, ale jeho tím Sudbury Wolves prehral doma s Mississaugou Steelheads 2:4 a nevyužil prvú možnosť zaistiť si postup do 2. kola. Wolves vedú v sérii 1. kola 2:1 na zápasy, hrá sa na tri víťazstvá. Dvorský má v troch dueloch play off bilanciu 2+2.