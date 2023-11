Dvorský bodoval aj v ôsmom zápase za Sudbury, Petrovský s dvoma gólmi

New York 11. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Dalibor Dvorský bodoval aj vo svojom ôsmom stretnutí v drese Sudbury Wolves v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL).



Osemnásťročný útočník sa presadil v 14. minúte duelu, no jeho mužstvo prehralo na ľade Erie Otters 3:4 po predĺžení. Dvorský má na svojom konte celkovo 11 bodov (6+5). V drese domácich skóroval Ondrej Molnár, ktorý odohral 17 duelov a zaznamenal šesť gólov a desať asistencií. Jeho spoluhráč Martin Mišiak nebodoval.



Darilo sa aj Servácovi Petrovskému, ktorý dvakrát skóroval za Owen Sound, no z víťazstva sa netešil. Jeho tím prehral na ľade Londona Knights 4:5 po predĺžení. Slovenského útočníka vyhlásil za tretiu hviezdu zápasu.



V súťaži QMJHL sa darí Petrovi Repčíkovi. Útočník Drummondvillu gólom a asistenciou pomohol tímu k triumfu nad Baie-Comeau Drakkar 5:4. Center druhej formácie odohral celkovo 17 zápasov a získal 18 bodov (10+8). Bodoval aj Ondrej Maruna, ktorá prispel asistenciou k víťazstvu Charlottetownu na ľade Monctonu 6:5 po nájazdoch.