Dvorský bol pri prvom góle prípravy, Blues prehrali s Dallasom 1:2 sn
Sériu prípravných duelov odštartoval v noci na nedeľu jediný zápas, v ktorom mal zastúpenie aj slovenský hokej.
Autor TASR
New York 21. septembra (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues v zostave so slovenským útočníkom Daliborom Dvorským prehrali v úvodnom prípravnom zápase pred novou sezónou NHL na ľade Dallasu Stars 1:2 po samostatných nájazdoch. V rozstrele rozhodol o víťazstve domácich Sam Steel, Dvorský svoj nájazd nepremenil.
Sériu prípravných duelov odštartoval v noci na nedeľu jediný zápas, v ktorom mal zastúpenie aj slovenský hokej. Dvorský odohral za Blues 18:56 min. a patril medzi najviac vyťažovaných útočníkov hostí. Na ľade bol aj pri prvom góle prípravného obdobia, keď sa v druhej tretine v presilovke presadil jeho spoluhráč z prvého útoku Justin Carbonneau. Ďalší slovenský útočník Juraj Pekarčík za St. Louis nenastúpil.
prípravný zápas NHL:
Dallas - St. Louis 2:1 pp a sn
