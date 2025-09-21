Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. september 2025Meniny má Matúš
< sekcia Šport

Dvorský bol pri prvom góle prípravy, Blues prehrali s Dallasom 1:2 sn

.
Na snímke Dalibor Dvorský. Foto: TASR - Jakub Kotian

Sériu prípravných duelov odštartoval v noci na nedeľu jediný zápas, v ktorom mal zastúpenie aj slovenský hokej.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 21. septembra (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues v zostave so slovenským útočníkom Daliborom Dvorským prehrali v úvodnom prípravnom zápase pred novou sezónou NHL na ľade Dallasu Stars 1:2 po samostatných nájazdoch. V rozstrele rozhodol o víťazstve domácich Sam Steel, Dvorský svoj nájazd nepremenil.

Sériu prípravných duelov odštartoval v noci na nedeľu jediný zápas, v ktorom mal zastúpenie aj slovenský hokej. Dvorský odohral za Blues 18:56 min. a patril medzi najviac vyťažovaných útočníkov hostí. Na ľade bol aj pri prvom góle prípravného obdobia, keď sa v druhej tretine v presilovke presadil jeho spoluhráč z prvého útoku Justin Carbonneau. Ďalší slovenský útočník Juraj Pekarčík za St. Louis nenastúpil.



prípravný zápas NHL:

Dallas - St. Louis 2:1 pp a sn
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia