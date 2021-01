Dvorský nenaštartoval Bystricu, ale zápas si užil

najmladší hráči v extralige (hocekyslovakia.sk):



1. Andrej Podkonický (HKM Zvolen) 15 rokov, 4 mesiace a 19 dní, sezóna 1993/1994



2. Dalibor Dvorský (HC '05 Banská Bystrica) 15 rokov, 6 mesiacov, 24 dní, sezóna 2020/2021



3. Šimon Nemec (HK Nitra) 15 rokov, 6 mesiacov a 29 dní, sezóna 2019/2020



4. Ondrej Molnár (HK Nitra) 15 rokov, 9 mesiacov a 19 dní, sezóna 2020/21



5. František Ridzoň (HK Nitra) 15 rokov, 10 mesiacov a 7 dní, sezóna 2020/21



6. Michal Ivan (HKM Zvolen) 15 rokov, 10 mesiacov a 14 dní, sezóna 2015/2016



7. Peter Valent (HC'05 Banská Bystrica) 15 rokov, 11 mesiacov a 29 dní, sezóna 2012/2013



8. Marián Gáborík (Dukla Trenčín) 16 rokov, 27 dní, sezóna 1997/1998



9. Andrej Meszároš (Dukla Trenčín) 16 rokov, 1 mesiac a 3 dni, sezóna 2001/02



10. Marko Daňo (Dukla Trenčín) 16 rokov, 1 mesiac a 21 dní, sezóna 2010/11

Banská Bystrica 9. januára (TASR) - Dalibor Dvorský bude mať zmiešané pocity z piatkového zápasu 29. kola najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. Center Banskej Bystrice sa stal vo veku 15 rokov, 6 mesiacov a 24 dní druhým najmladším debutantom v extralige, no radosť z medzníka mu pokazila prehra s Novými Zámkami 1:4."Barani" v tejto sezóne stavili na mladých hráčov a po rokoch dominancie si museli zvyknúť na opačný pól tabuľky. Proti Novým Zámkom utrpeli šiestu prehru za sebou a figurujú až na predposlednom 11. mieste Tipos extraligy. Hoci duel nevyšiel Bystričanom podľa predstáv, Dvorského potešila dôvera trénerov. O to viac, že v treťom útoku odohral viac ako 15 minút. "" povedal pre web hocekyslovakia.sk.Dvorský je kmeňový hráč švédskeho klubu AIK a v tamojšej juniorskej súťaži odohral šesť zápasov, v ktorých nazbieral 14 bodov. V Banskej Bystrici by mal stráviť celý zvyšok sezóny. Pôsobenie v A-tíme ho teší a verí, že ho posunie v kariére dopredu: "Výkon talentovaného útočníka neušiel ani pozornosti trénera Bystrice Miroslava Chudého. Po ďalšej prehre iba ťažko hľadal pozitíva a práve Dvorský bol podľa jeho slov jediný dôvod na optimizmus: "