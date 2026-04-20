Pondelok 20. apríl 2026
Dvorský neposilní Slovensko na šampionáte vo Švajčiarsku

Na snímke Dalibor Dvorský. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Slovenský útočník v službách St. Louis Blues neprešiel výstupnou zdravotnou prehliadkou.

Bratislava 20. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Dalibor Dvorský neposilní slovenský tím na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku (od 15. do 31. mája). Informoval o tom tréner národného tímu Vladimír Országh.

Slovenský útočník v službách St. Louis Blues neprešiel výstupnou zdravotnou prehliadkou. „Dalibor bol na vyšetrení magnetickou rezonanciou a tá nedopadla podľa predstáv. Generálny manažér tímu chce, aby si oddýchol a my to rešpektujeme. Dalibor teda nepríde,“ uviedol tréner SR.

Ďalší útočník Pavol Regenda zo San Jose tiež čaká, ako dopadne jeho prehliadka. „Tiež ho čaká magnetická rezonancia, tam čakáme ako to dopadne,“ dodal Országh.
