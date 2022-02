Dvorský podpísal kontrakt s AIK Štokholm: Cítim sa tu ako doma

Štokholm 8. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský podpísal dvojročný kontrakt so švédskym klubom AIK Štokholm.



Pre 16-ročného útočníka je sezóna 2021/2022 druhá v AIK. Doteraz pôsobil v tímoch do 18 a 20 rokov. V prebiehajúcom ročníku absolvoval aj debut v A-mužstve, ktoré pôsobí v druhej najvyššej súťaži. V najvyššej súťaži hráčov do 20 rokov nazbieral v 25 zápasoch 32 kanadských bodov (15+17). V mužskej súťaži Allsvenskan získal v 12 zápasoch 1 bod.



Švédsky klub na oficiálnych stránkach pripomenul, že Dvorský patrí k najsledovanejším útočníkom ročníka 2005, ktorí môžu ísť do draftu NHL v roku 2023. "V AIK som dostal obrovskú príležitosť a som veľmi rád, že budem hrať v klube aj v ďalšej sezóne. V AIK sa už cítim ako doma," povedal Dvorský.



Z predĺženia spolupráce so slovenským útočníkom má radosť aj športový riaditeľ klubu Christoffer Malm: "Dali je neuveriteľne talentovaný hráč, ktorý má pred sebou skvelú budúcnosť. Som veľmi hrdý, že AIK má šancu prispieť k jeho rozvoju v nasledujúcich rokoch. Patrí k najväčším talentom svojej vekovej kategórie a s tým súvisí veľký záujem iných klubov."