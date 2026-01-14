< sekcia Šport
Dvorský pomohol St. Louis gólom k triumfu nad Carolinou 3:0
Dvorský skóroval v 30. minúte na 2:0, všetky góly zápasu padli v druhej tretine. Blues ukončili sériu troch stretnutí bez bodu.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 14. januára (TASR) - Slovenský útočník Dalibor Dvorský sa v nočnom zápase NHL zapísal do streleckej listiny a prispel k triumfu hokejistov St. Louis nad Carolinou 3:0. Zaznamenal siedmy gól v sezóne.
Dvorský skóroval v 30. minúte na 2:0, všetky góly zápasu padli v druhej tretine. Blues ukončili sériu troch stretnutí bez bodu, v Západnej konferencii im patrí 13. priečka s mankom piatich bodov na pozície zaručujúce účasť vo vyraďovacej časti.
V stretnutí slovenských hráčov sa z víťazstva tešil Martin Fehérváry, Washington zvíťazil nad Montrealom aj s Jurajom Slafkovským 3:2 po predĺžení. Slováci nebodovali, duel rozhodol v čase 64:21 min Connor McMichael. Tampa Bay aj s Erikom Černákom zvíťazila na ľade Pittsburghu 2:1 po nájazdoch, rozhodujúci premenil Nikita Kučerov.
Dvorský skóroval v 30. minúte na 2:0, všetky góly zápasu padli v druhej tretine. Blues ukončili sériu troch stretnutí bez bodu, v Západnej konferencii im patrí 13. priečka s mankom piatich bodov na pozície zaručujúce účasť vo vyraďovacej časti.
V stretnutí slovenských hráčov sa z víťazstva tešil Martin Fehérváry, Washington zvíťazil nad Montrealom aj s Jurajom Slafkovským 3:2 po predĺžení. Slováci nebodovali, duel rozhodol v čase 64:21 min Connor McMichael. Tampa Bay aj s Erikom Černákom zvíťazila na ľade Pittsburghu 2:1 po nájazdoch, rozhodujúci premenil Nikita Kučerov.
NHL - výsledky:
Columbus - Calgary 5:3, Ottawa - Vancouver 2:1, Pittsburgh - Tampa Bay 1:2 pp a sn, Washington - Montreal 3:2 pp, Boston - Detroit 3:0, St. Louis - Carolina 3:0 /D. DVORSKÝ (St. Louis) 1+0/, Nashville - Edmonton 4:3 pp, Winnipeg - New York Islanders 5:4, Anaheim - Dallas 3:1, Utah - Toronto 6:1
Columbus - Calgary 5:3, Ottawa - Vancouver 2:1, Pittsburgh - Tampa Bay 1:2 pp a sn, Washington - Montreal 3:2 pp, Boston - Detroit 3:0, St. Louis - Carolina 3:0 /D. DVORSKÝ (St. Louis) 1+0/, Nashville - Edmonton 4:3 pp, Winnipeg - New York Islanders 5:4, Anaheim - Dallas 3:1, Utah - Toronto 6:1