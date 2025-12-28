< sekcia Šport
Dvorský prispel asistenciou k triumfu St. Louis
Z víťazstva sa tešil aj obranca Martin Fehérváry, Washington uspel na ľade New Jersey 4:3 po predĺžení.
Autor TASR
New York 28. decembra (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili v noci na nedeľu v NHL doma nad tímom Nashville Predators 3:2. Slovenský útočník v drese domácich Dalibor Dvorský si pripísal asistenciu.
Dvorský bol pri úvodnom góle stretnutia, o ktorý sa postaral v 9. minúte v presilovej hre Brayden Schenn. Celkovo strávil na ľade ako hráč tretej formácie 11:14 min a pripísal si aj tri „hity“ a jeden mínusový bod.
Z víťazstva sa tešil aj obranca Martin Fehérváry, Washington uspel na ľade New Jersey 4:3 po predĺžení. V čase 64:06 vsietil víťazný gól Jakob Chychrun. Capitals ukončili sériu troch prehier.
NHL - výsledky:
New York Islanders - New York Rangers 2:0, Buffalo - Boston 4:1, Carolina - Detroit 5:2, Florida - Tampa Bay 2:4, New Jersey - Washington 3:4 pp, Toronto - Ottawa 7:5, Winnipeg - Minnesota 3:4 pp, Dallas - Chicago 3:4 pp a sn, St. Louis - Nashville 3:2 /D. DVORSKÝ (St. Louis) 0+1, Los Angeles - Anaheim 6:1, Calgary - Edmonton 3:2, Vancouver - San Jose 3:6, Vegas - Colorado 5:6 pp a sn
Dvorský bol pri úvodnom góle stretnutia, o ktorý sa postaral v 9. minúte v presilovej hre Brayden Schenn. Celkovo strávil na ľade ako hráč tretej formácie 11:14 min a pripísal si aj tri „hity“ a jeden mínusový bod.
Z víťazstva sa tešil aj obranca Martin Fehérváry, Washington uspel na ľade New Jersey 4:3 po predĺžení. V čase 64:06 vsietil víťazný gól Jakob Chychrun. Capitals ukončili sériu troch prehier.
NHL - výsledky:
New York Islanders - New York Rangers 2:0, Buffalo - Boston 4:1, Carolina - Detroit 5:2, Florida - Tampa Bay 2:4, New Jersey - Washington 3:4 pp, Toronto - Ottawa 7:5, Winnipeg - Minnesota 3:4 pp, Dallas - Chicago 3:4 pp a sn, St. Louis - Nashville 3:2 /D. DVORSKÝ (St. Louis) 0+1, Los Angeles - Anaheim 6:1, Calgary - Edmonton 3:2, Vancouver - San Jose 3:6, Vegas - Colorado 5:6 pp a sn