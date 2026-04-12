Dvorský prispel gólom k triumfu St. Louis, Slafkovský asistoval
Autor TASR
New York 12. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Dalibor Dvorský prispel v noci na nedeľu v zámorskej NHL gólom k triumfu St. Louis na ľade Chicaga 5:3. Blues však napriek zisku dvoch bodov definitívne stratili šance na postup do play off. Juraj Slafkovský si pripísal v drese Montrealu asistenciu, no Canadiens prehrali s Columbusom Blue Jackets 2:5. Účasť v play off si zaistili Ottawa, Boston, Vegas a Edmonton.
Dvorský v 47. minúte po prihrávke Jakea Neighboursa strelou bez prípravy zvýšil na 5:2 pre St. Louis. V zápase odohral 12:52 min, na bránku Blackhawks vyslal dve strely a mal plusový bod. Blues napriek víťazstvu v Chicagu už nemajú šancu na zisk voľnej karty do vyraďovačky, Los Angeles Kings totiž zdolali Edmonton Oilers 1:0.
Slafkovský v zápase s Columbusom asistoval pri góle Colea Caufielda na 2:4. Odohral 18:40 min a zaznamenal dva mínusové body. Brankára hostí ohrozil štyrmi strelami. Dvoma gólmi prispel k triumfu „modrokabátnikov" Charlie Coyle, ktorého vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Montreal je pred záverečnými dvoma duelmi základnej časti v Atlantickej divízii tretí za Buffalom a Tampou Bay.
Washington s Martinom Fehérvárym zvíťazil na ľade Pittsburghu 6:3 a udržal si šancu na play off. Slovenský obranca absolvoval 19:37 min, prezentoval sa jednou strelou a tromi bodyčekmi. Hráči New Yorku Rangers v zostave s Adamom Sýkorom prehrali na klzisku Dallasu Stars 0:2. Slovenský útočník bol na ľade 10:22 min a dvakrát vystrelil na bránku Dallasu, ktorý si zabezpečil druhé miesto v Centrálnej divízii. Calgary s Martinom Pospíšilom prehralo v Seattli 1:4.
Hokejisti Tampy Bay Lightning zvíťazili v sobotňajšom stretnutí na ľade Bostonu Bruins 2:1 a ukončili tak trojzápasovú sériu prehier. Za hostí odohral necelých 14 minút slovenský obranca Erik Černák, pre ktorého to bol jubilejný 500. zápas v profilige. Do štatistík si zapísal jeden mínusový bod, tri hity a dve zblokované strely.
Boston napriek piatej prehre za sebou spoločne s Ottawou postúpil do play off. Obom tímom pomohla prehra Detroitu s New Jersey 3:5. Obranca Devils Šimon Nemec strávil na ľade 21:12 min a do štatistík mu pribudli dva mínusové body. Mal štyri strelecké pokusy a zblokoval štyri strely Red Wings, ktorí opäť nepostúpili do bojov o Stanleyho pohár.
Ottawa uspela na ľade New Yorku Islanders 3:0. Ridly Greig poslal hostí do vedenia v 14. minúte, trojbodovú poistku zaznamenali v tretej tretine Jake Sanderson a Michael Amadio. Brankár Linus Ullmark si udržal čisté konto, keď zneškodnil všetkých 23 striel domácich.
Na Západe si okrem Edmontonu zaistili účasť v play off Vegas, ktorý uspel na ľade Colorada 3:2 po predĺžení. O triumfe Golden Knights rozhodol Jack Eichel, člen zlatého amerického tímu z olympijského turnaja v Miláne. .
Výsledky NHL:
Boston - Tampa Bay 1:2, New York Islanders - Ottawa 0:3, Pittsburgh - Washington 3:6, Los Angeles - Edmonton 1:0, Chicago - St. Louis 3:5 /za hostí Dvorský 1+0/, Dallas - New York Rangers 2:0, Detroit - New Jersey 3:5, Nashville - Minnesota 2:1, Utah - Carolina 1:4, Montreal - Columbus 2:5 /za domácich Slafkovský 0+1/, Seattle - Calgary 4:1, Toronto - Florida 2:6, Winnipeg - Philadelphia 1:7, Colorado - Vegas 2:3 pp, San Jose - Vancouver 2:2 po 2. tretine
postupujúci do play off
Východná konferencia: Carolina, Buffalo, Tampa Bay, Montreal, Pittsburgh, Ottawa. Boston
Západná konferencia: Colorado, Dallas, Minnesota, Utah, Vegas, Edmonton
