< sekcia Šport
Dvorský prispel k triumfu St. Louis, Fehérváry a Nemec asistovali
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 27. marca (TASR) - Slovenský útočník Dalibor Dvorský pomohol v NHL gólom k triumfu hokejistov St. Louis nad San Jose 2:1 po predĺžení. V noci na piatok sa do kanadského bodovania zapísali aj obrancovia Martin Fehérváry a Šimon Nemec. Obaja dosiahli asistenciu a tešili sa z víťazstva svojich tímov, Washington uspel v Utahu 7:4, New Jersey na ľade Nashvillu 4:2.
Dvorský sa presadil v 38. minúte, keď otvoril skóre duelu. V predĺžení rozhodol v čase 64:57 Dylan Holloway. Hráči St. Louis si pripísali tretí triumf v sérii a na 13. priečke Západnej konferencie ich od play off delí šesť bodov. Fehérváry asistoval pri góle, ktorým Alexander Ovečkin znížil v 26. minúte na 2:3 a odštartoval obrat Capitals. Washington je na východe 12. s mankom šesť bodov na zónu postupu. Hneď za ním na 13. priečke s odstupom ďalších päť bodov je New Jersey, Nemec si zapísal asistenciu pri góle Nica Hirschiera na 2:0 v 30. minúte.
Zo Slovákov sa tešil z víťazstva ešte Juraj Slafkovský, Montreal zvládol duel s Columbusom 2:1. Martin Pospíšil nastúpil za Calgary, no Flames prehralo doma s Anaheimom 2:3 po predĺžení. Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom prehrala doma so Seattlom 3:4 po predĺžení.
NHL - výsledky:
Florida - Minnesota 2:3, Montreal - Columbus 2:1, New York Islanders - Dallas 2:1, Ottawa - Pittsburgh 3:4 pp, Philadelphia - Chicago 5:1, Tampa Bay - Seattle 3:4 pp, Nashville - New Jersey 2:4 /Š. NEMEC (New Jersey) 0+1/, St. Louis - San Jose 2:1 pp /D. DVORSKÝ (St. Louis) 1+0/, Winnipeg - Colorado 2:3, Calgary - Anaheim 2:3 pp, Utah - Washington 4:7 /M. FEHÉRVÁRY (Washington) 0+1/, Vegas - Edmonton 3:4, Vancouver - Los Angeles Kings 0:4
istota postupu do play off:
Západná konferencia: Colorado, Dallas
