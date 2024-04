Dvorský s gólovým zápisom v OHL, Mešár zaznamenal dve asistencie

Ottawa/Chicago 17. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil v noci na stredu gól v zámorskej OHL. Jeho Sudbury Wolves prehrali s North Bay Battalion 5:6 pp a vo štvrťfinálovej sérii prehrávajú 0:3 na zápasy. Ďalší Slovák Filip Mešár mal dve asistencie za Kitchener Rangers, ktorí nestačili na London Knights 4:6 a taktiež prehrávajú 0:3 na zápasy vo štvrťfinále play off.



Trojbodový zápis zaznamenal v kanadskej QMJHL Peter Repčík. Jeho Drummondville Voltigeurs delí už len jedno víťazstvo od semifinále, na ľade Sherbrooke Phoenix vyhrali naposledy jednoznačne 7:1. Repčík k tomu prispel dvoma gólmi a asistenciou.



Slováci bodovali aj v juniorskej USHL – Daniel Jenčko mal dve asistencie za Youngstown, ktorý si poradil s Madisonom 5:2 a v 1. kole play off si vynútil rozhodujúci tretí duel. Lincolns Stars postúpili do štvrťfinále po víťazstve 6:1 na ľade Waterloo, na ktorom sa podieľal jednou asistenciou Max Ferkodič.