Dvorský sa na posledný prípravný duel vrátil do tímu St. Louis

St. Louis 5. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Dalibor Dvorský sa opäť pripojil k tímu St. Louis Blues. Klub NHL ho spoločne s ďalšími siedmimi hráčmi povolal na posledný prípravný zápas mužstva pred štartom novej sezóny proti Chicagu.



Devätnásťročný útočník nastúpil v príprave doteraz na tri stretnutia a do kanadského bodovania sa nezapísal. Po zápase by sa mal opäť vrátiť do tímu AHL Springfield Thunderbirds.