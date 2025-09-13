Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. september 2025Meniny má Ctibor
< sekcia Šport

Dvorský sa podieľal gólom a asistenciou, skóroval aj Honzek

.
Na archívnej snímke slovenský hokejista Dalibor Dvorský. Foto: TASR - Ján Krošlák

Samuel Honzek prispel jedným presným zásahom k tesnému triumfu Calgary Flames nad Edmontonom Oilers 6:5.

Autor TASR
New York 13. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský sa podieľal gólom a asistenciou na výhre St. Louis Blues nad Minnesotou Wild 6:4 na nováčikovskom turnaji Tom Kurvers Prospect Showcase v St. Paul. Jednu gólovú prihrávku zaznamenal aj jeho spoluhráč a krajan Juraj Pekarčík. Samuel Honzek prispel jedným presným zásahom k tesnému triumfu Calgary Flames nad Edmontonom Oilers 6:5.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska