Dvorský sa podieľal gólom a asistenciou, skóroval aj Honzek
Samuel Honzek prispel jedným presným zásahom k tesnému triumfu Calgary Flames nad Edmontonom Oilers 6:5.
Autor TASR
New York 13. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský sa podieľal gólom a asistenciou na výhre St. Louis Blues nad Minnesotou Wild 6:4 na nováčikovskom turnaji Tom Kurvers Prospect Showcase v St. Paul. Jednu gólovú prihrávku zaznamenal aj jeho spoluhráč a krajan Juraj Pekarčík. Samuel Honzek prispel jedným presným zásahom k tesnému triumfu Calgary Flames nad Edmontonom Oilers 6:5.