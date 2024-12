Dvorský sa pripojil k tímu v Ottawe: Chcem bojovať o medaily

Ottawa 23. decembra (TASR) - Dalibor Dvorský sa už pripojil k slovenskej hokejovej reprezentácii do 20 rokov. Zverenci trénera Ivana Feneša sa v súčasnosti nachádzajú v dejisku svetového šampionátu v Ottawe.



Devätnásťročný útočník prišiel priamo po zápase svojho tímu Springfield Thunderbirds, ktorý odohral na ľade Lavalu v AHL. Zamieril najprv na štadión TD Palace, kde realizačný tím pripravoval slovenskú kabínu, odtiaľ sa presunul na hotel za hráčmi. V pondelok absolvoval prvý tréning.



"Prichádzam s výbornou náladou. Som rád, že som sa už pripojil k tímu. Hoci som mal ešte zápasy, sledoval som chalanov, ako hrali s Fínmi a proti USA. Pre mňa bude veľká česť byť kapitán na takomto veľkom turnaji, budem sa snažiť pomôcť tímu na ľade aj mimo neho najlepšie, ako budem vedieť. Pred prvým zápasom si dáme míting a posilníme partiu. Našim cieľom bude prejsť turnajom zápas po zápase, ale veľmi by som sa chcel dostať do semifinále a bojovať o medaily," povedal Dvorský podľa Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).