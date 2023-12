Dvorský sa v OHL blysol hetrikom a asistenciou

New York 22. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Dalibor Dvorský sa blysol v noci na sobotu svojím prvým hetrikom v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). K triumfu Sudbury Wolves nad Barrie Colts 9:6 prispel aj asistenciou.



Osemnásťročný útočník v 16. minúte počas presilovej hry zvýšil na 2:0 pre domácich. V úvode prostrednej časti sa opäť presadil v početnej výhode a hetrik skompletizoval v 33. minúte. Vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu. Pre Dvorského to bol druhý štvorbodový duel v sezóne, keď v novembri mal proti London Knights bilanciu 1+3. Do Sudbury prišiel v októbri po tom, ako ročník začal vo Švédsku v drese Oskarshamn IK. Za Sudbury nastúpil v 16 dueloch a získal už 26 bodov (13+13).



Bodoval aj Filip Mešár, ktorý za Kitchener Rangers strelil gól a pridal asistenciu. Jeho tím však prehral s Niagarou IceDogs 3:4 po predĺžení. Po 16 zápasoch má na svojom konte 28 bodov (12+16). Slovenský útočník sa stal hráčom mesiaca v novembri.



V súťaži QMJHL bodoval Peter Repčík. Útočník pomohol dvomi asistenciami k triumfu Drummondvillu nad Sherbrooke 8:3. Center druhej formácie odohral celkom 25 stretnutí a získal 30 bodov (16+14).