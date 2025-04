Dvorský sa vracia do profiligy, Blues ho povolali na trojzápasový trip

St. Louis 6. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský sa vracia do NHL. Vedenie St. Louis Blues ho pred trojzápasovým tripom povolalo z farmárskeho tímu Springfield Thunderbirds (AHL). Blues o tom informovali na svojom webe.



Vedenie klubu reagovalo na zranenia Dylana Hollowaya a Alexandra Texiera, tréner Jim Montgomery má aktuálne k dispozícii len dvanásť zdravých útočníkov. Blues majú pred sebou ešte štyri zápasy v základnej časti, z toho tri vonku za sebou. V noci na utorok sa predstavia na ľade lídra celej NHL Winnipegu Jets, o dva dni neskôr nastúpia na ľade Edmontonu Oilers a v nedeľu nadránom ukončia trip v Seattli proti Kraken. Posledný duel základnej časti odohrajú St. Louis doma v noci na 16. apríla proti Utahu Hockey Club.



Blues sa po dvanásťzápasovej víťaznej sérii, čo je nový klubový rekord, vyšvihli na pozíciu prvej voľnej karty v Západnej konferencii a sú blízko k postupu do play off.



Dvorský odohral v NHL zatiaľ jeden zápas, debut absolvoval 23. marca proti Nashvillu, v ktorom Blues zvíťazili 4:1. Dvorský bol na ľade pri presilovkovom góle Blues, ale nebodoval. V ďalších štyroch zápasoch bol v pozícii zdravého náhradníka a potom ho klub poslal späť na farmu, aby mal hernú prax. Dvorského snahu o viac zápasov v NHL skomplikovali návraty Oskara Sundqvista, Pavla Bučneviča a príchod produktívneho mladíka Jimmyho Snuggeruda z univerzitnej NCAA.



Blues získali Dvorského ako celkovú 10. draftu 2023. Prebiehajúca sezóna 2024/2025 je pre neho prvá v AHL. Doteraz v nej odohral 59 zápasov, v ktorých nazbieral 44 kanadských bodov za 20 gólov a 24 asistencií. S 9 bodmi (5+4) bol najproduktívnejší hráč SR na MS hráčov do 20 rokov.