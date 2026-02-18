< sekcia Šport
Dvorský sa zapísal do histórie: Ešte nekončíme
Autor TASR
Miláno 18. februára (TASR) - Slovenský hokejista Dalibor Dvorský sa vďaka zápasu s Nemeckom na ZOH 2026 v Miláne zapísal do histórie. Dvadsaťročný útočník sa gólom a asistenciou podieľal na víťazstve 6:2 a pomohol k postupu do štvrťfinále. V zápase potvrdil to, čo ho zdobí od mládežníckych kategórií - výbornú streľbu.
Dvorský v zápase zvýšil na 4:0 a na turnaji zaznamenal už šesť bodov (3+3). Je to rekord pre hráča, ktorý je nováčikom v NHL. Ten doterajší držal z roku 2006 Alexander Ovečkin, v Turíne 2010 dal vtedy päť gólov. Päť bodov v roku 2014 zaznamenali Fíni Sami Vatanen (0+5) a Olli Määttä (3+2). „Ťukol som si puk o mantinel a a videl som, že ideme dvaja na jedného. Tak som to zobral na seba, Jano Lášák spravil dobrý skauting brankára a strelil som to tak ako bolo treba. Som rád, že bol gól, ale samozrejme víťazstvo ma teší viac,“ uviedol mladý útočník.
Ten sa v 20 rokoch dostal do svojho prvého semifinále na veľkom turnaji. Slováci tak živia šancu na obhajobu bronzu spred štyroch rokov z Pekingu, ale chcú ešte viac. „Zatiaľ hráme skvele. Neviem, čo by som k tomu povedal viac. Je to úžasné a myslím, že sa naozaj všetci bavíme hokejom. Hráme tak ako ozajstný tím."
Pri Dvorského poznámke o skautingu brankára sme sa ešte pozastavili. Štyri góly z piatich išli do horných poschodí brankára Grubauera. „Poznáme ho, keďže chytá v Amerike. Ja som sa tam snažil strieľať, neviem ako ostatní, ale myslím si, že to boli výborné strely. Som rád, že padli kam mali.“
Nemeckí hokejisti mali svieži štart, ale postupne sa na nich prejavil fakt, že hrali štvrtý zápas v priebehu piatich dní. „Vedeli sme, že hrali aj včera. My sme mali tri dni voľna, takže to bola naša najväčšia výhoda. Boli sme živší a všetko, čo sme si povedali, to sme aj spravili. Výsledok 6:2 je podľa mňa celkom dobrý,“ uviedol Dvorský.
Mladý útočník tiež tak ako tréner Országh pochválil hru všetkých pätiek. „Všetky sa ukázali. Dali góly a to je tiež skvelé vidieť, že keď ho nedá prvá, tak dá druhá. A o tom sú skvelé tímy. Že ak je treba, každá lajna sa ukáže.“
Siahnuť na cenný kov na ZOH môžu Slováci po štyroch rokoch, predtým hrali v semifinále vo Vancouveri 2010. „Neviem, čo mám na to povedať. Je to jednoducho paráda. Všetci sme radi. A ale ešte nekončíme. S týmto sa určite nejdeme uspokojiť a aj do semifinále ideme s tým, že chceme zvíťaziť.“
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/
