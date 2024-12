Dvorský strelil 10. gól v sezóne, rozhodol v predĺžení

New York 8. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil v zámorskej AHL svoj desiaty gól v sezóne, keď rozhodol v predĺžení o víťazstve Springfieldu nad Rockfordom 2:1.



Devätnásťročný Dvorský bodoval v siedmom zápase za sebou, skóroval druhýkrát v rade a v štyroch z posledných piatich duelov. Nádej tímu NHL St. Louis Blues je najproduktívnejší hráč aj najlepší strelec Thunderbirds, keď v 22 zápasoch nazbieral 18 bodov (10+8). Medzi nováčikmi je v celej lige druhý najlepší kanonier a piaty najproduktívnejší hráč. Dvorský bude reprezentovať Slovensko na blížiacich sa MS do 20 rokov v Ottawe.



Do štatistík sa zapísali aj Maroš Jedlička a Samuel Honzek, obaja si pripísali po jednej asistencii. Jedlička v treťom zápase v AHL zaznamenal prvý bod, ale jeho Colorado prehralo v Abbotsforde 1:6. Honzek sa podieľal na víťazstve Calgary nad Tusconom 6:3.