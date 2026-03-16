Slafkovský si pripísal asistenciu, Regenda sa vrátil do zostavy Sharks
Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil svoj jubilejný desiaty gól v prebiehajúcej sezóne NHL.
New York 16. marca (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský zaznamenal jednu asistenciu v nočnom zápase zámorskej NHL, v ktorom jeho Montreal prehral doma s Anaheimom tesne 3:4. V 66 dueloch sezóny nazbieral 55 bodov (24+31). Pavol Regenda sa vrátil do zostavy San Jose a bol pri prehre svojho tímu v Ottawe 4:7. Dalibor Dvorský strelil svoj jubilejný desiaty gól v ročníku, jeho St. Louis však prehralo na ľade Winnipegu Jets 2:3.
Slafkovský odohral 21:21 minút, vyslal päť striel na bránku, zablokoval dve strely a pridal jeden bodyček. Jeho 55. bod v ročníku prišiel v 34. minúte, keď vybojoval puk vo vlastnom pásme potiahol ho až do útočného, kde prihral kapitánovi Nickovi Suzukimu a ten upravil na priebežných 3:2. O dve minúty však vyrovnal Troy Terry a v 58. rozhodol o triumfe hostí Cutter Gauthier. Pre Canadiens to bola druhá prehra po sebe, no udržali sa na 4. priečke na východe, Anaheim je štvrtý na západe.
Regenda sa po šiestich zápasoch vrátil do zostavy San Jose a bol pri prehre svojho tímu v Ottawe 4:7. Dvadsaťšesťročný krídelník nastúpil vo štvrtej formácii, odohral 14:22 minút a do štatistík si zapísal jednu strelu na bránku, tri bodyčeky, jeden blok a dva mínusové body. San Jose prišlo o posledné postupové miesto v Západnej konferencii, o jeden bod ho z neho zosadil Seattle, ktorý vyhral nad Floridou 6:2, no odohral o duel viac ako Sharks.
Dvadsaťročný Dvorský sa vrátil do zostavy St. Louis po tom, ako vynechal predošlý duel s Edmontonom. V 46. minúte znížil na priebežných 1:2 z pohľadu hostí, keď sa so spoluhráčmi dostal do rýchleho prečíslenia a presadil sa po prihrávke Jonatana Berggrena. Dvorský skóroval v profilige prvýkrát od 25. januára, keď dal gól v zápase proti Los Angeles. V 56 stretnutiach prebiehajúcej sezóny nazbieral 16 bodov (10+6).
Minnesota prehrala doma s Torontom 2:4 a sériu bez výhry natiahla už na tri zápasy, no z tretieho miesta na západe má pohodlný náskok pred štvrtým Anaheimom až jedenásť bodov. Oba domáce góly strelil Vladimir Tarasenko, za hostí zaznamenal dva Benoit Groulx.
výsledky:
Winnipeg - St. Louis 3:2 /DVORSKÝ za hostí 1+0/,
Ottawa - San Jose 7:4,
Montreal - Anaheim 3:4 /SLAFKOVSKÝ za domácich 0+1/,
Minnesota - Toronto 2:4,
Seattle - Florida 6:2,
Edmonton - Nashville 3:1
