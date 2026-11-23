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Dvorský strelil šiesty gól v sezóne, Černák asistoval
Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský zo St. Louis sa svojím šiestym gólom v sezóne podieľal na víťazstve nad Edmontonom 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch v nočnom zápase NHL.
Autor TASR,aktualizované
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New York 23. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský zo St. Louis sa svojím šiestym gólom v sezóne podieľal na víťazstve nad Edmontonom 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch v nočnom zápase NHL. Pre Blues to bol štvrtý triumf po sebe. Obranca Erik Černák z Tampy Bay si pripísal deviatu asistenciu v ročníku, no jeho tím prehral na domácom ľade s Buffalom 2:6.
Dvorského gólový moment prišiel v 38. minúte, keď na bránkovisku využil nedôraz obrancu Evana Boucharda a dorazil puk za Tristana Jarryho. Znížil na priebežných 1:2 a hoci Blues neskôr prehrávali aj 1:4, napokon dokázali skóre otočiť. Slovenský útočník strávil na ľade 11:18 min., počas ktorých sa prezentoval dvomi strelami na bránku a 50-percentnou úspešnosťou na buly, keď vyhral dve zo štyroch vhadzovaní. Po 24 odohratých zápasoch má na konte osem kanadských bodov (6+2). Blues zvíťazili vo štvrtom zápase po sebe a v šiestom z predošlých siedmich. Oilers prvýkrát v sezóne prehrali tri zápasy v rade. Ako prvý tím Západnej konferencie sa dostali cez hranicu sto strelených gólov v ročníku.
Černák bodoval v druhom zápase za sebou, no jeho tím utrpel najvyššiu domácu prehru v sezóne. Sabres vrátili „bleskom“ nedávnu prehru 3:8 z domáceho ľadu. Slovenský obranca odohral 19:22 min., počas ktorých mu do štatistík pribudol aj jeden mínusový bod. V 31. minúte dostal v oslabení menší trest za podrazenie a Sabres v dvojnásobnej početnej výhode zvýšili na priebežných 1:3. Černák sa prezentoval aj jednou strelou, dvomi hitmi a jednou zblokovanou strelou.
Hráči Caroliny potvrdili pozíciu favorita, keď na ľade NY Rangers zvíťazili 5:2. Upevnili si tým pozíciu najlepšieho tímu Východnej konferencie a ako prví v nej dosiahli na métu sto strelených gólov v prebiehajúcej sezóne. Domácim „jazdcom“ zároveň ukončili trojzápasovú sériu víťazstiev. Bodovali v každom z predošlých siedmich zápasov, pričom šesť z nich vyhrali.
Brankár Jake Oettinger bol hlavný hrdina Dallasu, ktorý doma zdolal Pittsburgh 1:0. Penguins prestrieľali domácich 33:23, no nenašli recept na Oettingera. Ten vychytal už svoje piate čisté konto v sezóne a pomohol Dallasu k piatemu víťazstvu po sebe. Pittsburgh nebodoval v uplynulých štyroch dueloch. Jediný gól zápasu strelil v 33. minúte fínsky útočník Joel Kiviranta.
Útočník Roman Kancerov bol ústrednou postavou Chicaga, ktoré zvíťazilo na ľade Vancouveru 6:3. Dvadsaťdvaročný nováčik nadviazal na predošlý dvojbodový zápas s Calgary (1+1) a prvým hetrikom i asistenciou sa podieľal na víťazstve 6:3. Blackhawks dokázali druhýkrát v sezóne zvíťaziť v dvoch zápasoch po sebe.
Dvorského gólový moment prišiel v 38. minúte, keď na bránkovisku využil nedôraz obrancu Evana Boucharda a dorazil puk za Tristana Jarryho. Znížil na priebežných 1:2 a hoci Blues neskôr prehrávali aj 1:4, napokon dokázali skóre otočiť. Slovenský útočník strávil na ľade 11:18 min., počas ktorých sa prezentoval dvomi strelami na bránku a 50-percentnou úspešnosťou na buly, keď vyhral dve zo štyroch vhadzovaní. Po 24 odohratých zápasoch má na konte osem kanadských bodov (6+2). Blues zvíťazili vo štvrtom zápase po sebe a v šiestom z predošlých siedmich. Oilers prvýkrát v sezóne prehrali tri zápasy v rade. Ako prvý tím Západnej konferencie sa dostali cez hranicu sto strelených gólov v ročníku.
Černák bodoval v druhom zápase za sebou, no jeho tím utrpel najvyššiu domácu prehru v sezóne. Sabres vrátili „bleskom“ nedávnu prehru 3:8 z domáceho ľadu. Slovenský obranca odohral 19:22 min., počas ktorých mu do štatistík pribudol aj jeden mínusový bod. V 31. minúte dostal v oslabení menší trest za podrazenie a Sabres v dvojnásobnej početnej výhode zvýšili na priebežných 1:3. Černák sa prezentoval aj jednou strelou, dvomi hitmi a jednou zblokovanou strelou.
Hráči Caroliny potvrdili pozíciu favorita, keď na ľade NY Rangers zvíťazili 5:2. Upevnili si tým pozíciu najlepšieho tímu Východnej konferencie a ako prví v nej dosiahli na métu sto strelených gólov v prebiehajúcej sezóne. Domácim „jazdcom“ zároveň ukončili trojzápasovú sériu víťazstiev. Bodovali v každom z predošlých siedmich zápasov, pričom šesť z nich vyhrali.
Brankár Jake Oettinger bol hlavný hrdina Dallasu, ktorý doma zdolal Pittsburgh 1:0. Penguins prestrieľali domácich 33:23, no nenašli recept na Oettingera. Ten vychytal už svoje piate čisté konto v sezóne a pomohol Dallasu k piatemu víťazstvu po sebe. Pittsburgh nebodoval v uplynulých štyroch dueloch. Jediný gól zápasu strelil v 33. minúte fínsky útočník Joel Kiviranta.
Útočník Roman Kancerov bol ústrednou postavou Chicaga, ktoré zvíťazilo na ľade Vancouveru 6:3. Dvadsaťdvaročný nováčik nadviazal na predošlý dvojbodový zápas s Calgary (1+1) a prvým hetrikom i asistenciou sa podieľal na víťazstve 6:3. Blackhawks dokázali druhýkrát v sezóne zvíťaziť v dvoch zápasoch po sebe.
NHL - výsledky
New York Rangers - Carolina 2:5, Tampa Bay - Buffalo 2:6 (ČERNÁK za domácich 0+1), Dallas - Pittsburgh 1:0, St. Louis - Edmonton 5:4 pp a sn (DVORSKÝ za domácich 1+0), Vancouver - Chicago 3:6
New York Rangers - Carolina 2:5, Tampa Bay - Buffalo 2:6 (ČERNÁK za domácich 0+1), Dallas - Pittsburgh 1:0, St. Louis - Edmonton 5:4 pp a sn (DVORSKÝ za domácich 1+0), Vancouver - Chicago 3:6