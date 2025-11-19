< sekcia Šport
Dvorský strelil tretí gól, St. Louis však prehralo v Toronte 2:3 pp
Autor TASR,aktualizované
New York 19. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský strelil svoj tretí gól v zámorskej NHL. V nočnom zápase na ľade Toronta vyrovnal v 34. minúte v presilovke na 2:2, no jeho St. Louis nakoniec prehralo 2:3 po predĺžení. Z výhry sa netešil ani Šimon Nemec, New Jersey podľahlo Tampe Bay vysoko 1:5.
Dvorský skóroval príklepom z pravého kruhu po krížnej prihrávke od Roberta Thomasa. V zápase odohral 13:56 minúty a do štatistík si pripísal aj dva mínusové body, tri strely na bránku, dva bodyčeky a jednu zblokovanú strelu. O výhre domácich rozhodol v 65. minúte William Nylander. Maple Leafs ukončili sériu piatich prehier, naopak, pre Blues to bola tretia prehra po sebe.
Nemec odohral pri prehre Devils na ľade Lightning 21:11 minút, rozdal dva bodyčeky a zablokoval tri strely. V domácom drese chýbal pre menšie v dolnej časti tela jeho krajan Erik Černák, ktorého stav posudzujú na dennej báze. O triumfe Tampy rozhodol hetrikom Jake Guentzel.
Svoj druhý hetrik v kariére v NHL strelil aj Connor Bedard, jeho Chicago zdolalo Calgary 5:2 a natiahlo sériu bodov na šesť duelov. Dvadsaťročný center nazbieral v uplynulých 11 dueloch až 22 bodov. Za Flames nenastúpili zranení Slováci Samuel Honzek ani Martin Pospíšil. Hetrikom sa zaskvel aj ďalší hviezdny mladík. Macklin Celebrini strelil všetky góly pri triumfe San Jose nad Utahom 3:2 po predĺžení.
výsledky:
Tampa Bay - New Jersey 5:1, Detroit - Seattle 4:2, Toronto - St. Louis 3:2 pp /DVORSKÝ za hostí 1+0/, Winnipeg - Columbus 5:2, Dallas - NY Islanders 2:3, Chicago - Calgary 5:2, Vegas - NY Rangers 3:2, San Jose Sharks - Utah Mammoth 3:2 pp
